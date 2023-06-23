Son dakika: Trabzonspor’dan sponsorluk açıklaması! 3 yıllık anlaşma...

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, her sezon için 15 milyon TL + KDV kazanacak.