Son dakika: Trabzonspor’dan sponsorluk açıklaması! 3 yıllık anlaşma...

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, her sezon için 15 milyon TL + KDV kazanacak.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Kulübümüz forma sponsorluğu konusunda As Spor Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Joma Türkiye) ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Anlaşmaya göre Joma Türkiye, profesyonel takımımızın ihtiyacı olan tüm ürün ve malzemelerin tedarikini sağlayacak, bu ürünler aynı zamanda TS Club mağazalarında da satışa sunulacaktır.
Anlaşmanın detayları Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer almaktadır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz."