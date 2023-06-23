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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Yeni yüzyıla yeni başlangıç

BERKAY TURAN
Yeni yüzyıla yeni başlangıç

Güzel oyunu daha da güzelleştirmek için çalıştıklarını belirten Büyükekşi, beyaz sayfa açma zamanı geldiğini belirtip, “Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var” dedi, hedeflerini anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. 202 delegenin imzasıyla açılan genel kurulda, 191 oyun 169'unu alan Büyükekşi bir yıllık görev süresince yaptıklarını, "Güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş, ulaşılabilir bir yönetim anlayışı taahhüt etmiştim. Allaha şükür, verdiğimiz sözleri yerine getirdik. 5 yılı planlayarak, birçok projeyi başlattık" diyerek anlattı.

FORMAT YENİLENECEK
Başkan, 4 yıllık yeni görev süresinde yapmayı hedeflediklerini ise şöyle anlattı: Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz 'Büyük Futbol Çalıştayı' ile Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve yol haritasını hep birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız. Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'nda format ve fikstür yapısını yeniden oluşturacağız. Bu sayede, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz.



YARI OFSAYT TEKNOLOJİSİ
Çağın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesi olarak damaklarımızda buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakıp beyaz bir sayfa açma zamanı. Milli Takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız.



ÜLKEYE YAKIŞIR TURNUVALAR
Hedefimiz; sadece EURO 2024'e katılmak değil, turnuvaya damga vurmak. EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzelini yapmak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde ulaşabiliriz. 'Yeni yüzyıla yeni bir başlangıç' vizyonuyla çıktığımız bu yolda futbolu hep birlikte daha iyi bir seviyeye yükselteceğimize inanıyorum.



İBRA EDİLDİ, YABANCI ORTAĞA ONAY ÇIKTI
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022- 31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi de kabul edildi. Verilen önergeyle kulüplerin yabancı ortak alması ve yabancı delege ataması konusu kabul edildi.



BAKAN BAK: FUTBOLUN EMRİNDEYİZ!
Genel Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF başkanlığına yeniden seçilen Büyükekşi'yi kutlarken, "Türk futbolunun gelişmesi, büyümesi için üretmek zorundayız. EURO 2028 ve EURO 2032 başvurularımız var. İnşallah olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Futbol ailesini seviyoruz. Futbol ailesinin emrindeyiz" dedi.



'HASSAS KONUMUZ KURULLAR'
TFF Genel Kurulu'na katılan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Yeni bir sezon öncesi TFF Başkanı yeniden göreve geldi. Bir senedeki performansı dikkate aldığımızda 4 senelik icraatine yansıyacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak görüşümüz, en hassas konulardan biri kurulların nasıl oluşturulacağı. Biz bu konuda hassasız" diye konuştu.



İKİ GÖRÜŞ

Murat ÖZBOSTAN
Kaos ortamı bitmeli Kuntz işi çözülmeli
Öncelikle Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve yeni ekibini kutlar, başarılar dilerim. Türk futbolunun büyük sorunları olduğu bir gerçek. Süper Lig'deki şampiyonluk her şeyin sonuymuş gibi yıllardır devam eden bir hava var. Oysa kulüplerimizin, A Milli Takımımız'ın birinci hedefi Avrupa'da tarih yazmaktır. Yeni TFF yönetiminin birinci planı, projesi, hedefi de bu olmalıdır. Kısır çekişmelerden ülke futbolunu kurtarmaları lazım. Sürekli kavga ve kaos, ekonomik olarak da futbolumuzun geriye gitmesine neden olmakta. Milli takımımız şu ana kadar başarılı maçlar oynadı, uzunca bir süredir teknik direktörü ile ilgili spekülasyonlar var. Yeni TFF yönetimi, bu iş i ivedilikle çözmelidir. Ya Kuntz ile devam edecekler ya da başka bir hocayla yeni sayfa açacaklar... Eğer yerli hoca ile yola devam edilecekse şu an Milli Takım'ın bulunduğu konum itibarı ile bütün riskleri de satın almış olacaklar! Çünkü takım liderken hoca değiştirmek, çok görülen bir durum değildir. Gelecek teknik direktörün de omuzlarına fazla yük binecektir… Sonuç itibarıyla kamuoyundaki bu tartışmaları bitirmek en doğru tercihtir. MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu komple değişmelidir. Çünkü bu kurullara güven yok.

FATİH DOĞAN
Türk futbolunda beyaz sayfa
Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bizlere 'Beyaz sayfa' açıyorum demesi çok önemli. Başkan, 4 yönetici değişikliğiyle kadrosunu güçlendirdi. Geçen sene de teklif götürülen ama kabul etmeyen Haluk Kalyoncu'nun listede yer alması Büyükekşi yönetimi için önemli bir kazanç. Ayrıca futbol bilgisine inandığım Mustafa Eröğüt'ün yönetime girmesi büyük güç. F.Bahçe'den Ruşen Çetin ile avukat Şafak Müderrisgil hanımefendinin varlığı da önemli. Başkanın eski yönetiminden Talat Papatya ve İdil Suher'i yedeğe kaydırması kendi kurduğu ekibe inanması için önemli bir gösterge. Sayın Büyükekşi'nin Beşiktaş'ın da altını çizerek ve bütün kulüpleri kapsayacak şekilde 'Beyaz sayfa açıyoruz" demesi önemli bir kazanç. Bunu Çebi'ye sordum, "Büyükekşi bunu eyleme de dönüştürecekse biz de buna beyaz sayfa ile cevap veririz ancak sayfanın üzeri siyaha dönerse siyah sayfa oluruz" diyerek kritik bir cevap verdi. Çebi ve Şenol Güneş'in kürsüye çıkarak duygularını dile getirip, eleştirilerini ve çözüm önerilerini ortaya koyması da önemliydi. Bu açıklamalar iyi bir başlangıç için olumlu. Ben bu adımların iyi niyetle gelişeceğini ve var olan yanlış anlamaların ve sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum.

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