Yeni yüzyıla yeni başlangıç

Güzel oyunu daha da güzelleştirmek için çalıştıklarını belirten Büyükekşi, beyaz sayfa açma zamanı geldiğini belirtip, “Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var” dedi, hedeflerini anlattı
Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da yapıldı. Seçime tek adayolarak giren Mehmet Büyükekşi 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. 202 delegenin imzasıyla açılan genel kurulda, 191 oyun 169'unu alan Büyükekşi bir yıllık görev süresince yaptıklarını, "Güven,adalet, şeffaflık,eşitlikprensiplerini benimsemiş,ulaşılabilir biryönetim anlayışı taahhütetmiştim. Allaha şükür,verdiğimiz sözleri yerinegetirdik. 5 yılı planlayarak,birçok projeyi başlattık" diyerek anlattı.
FORMAT YENİLENECEK
Başkan, 4 yıllık yeni görev süresinde yapmayı hedeflediklerini ise şöyle anlattı: Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz 'Büyük Futbol Çalıştayı'ile Türk futbolununkısa, orta ve uzun vadelistratejileri ve yol haritasını hep birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız. Süper Lig, 1. Lig, 2.ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'ndaformat ve fikstür yapısınıyeniden oluşturacağız. Bu sayede, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz.
YARI OFSAYT TEKNOLOJİSİ
Çağın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor. 4 yıllık maliyeti8 milyon Euro olan yarıotomatik ofsayt teknolojisiniyeni sezonda Türk futbolunakazandırmak içinvar gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesi olarak damaklarımızda buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakıp beyaz bir sayfa açma zamanı. Milli Takım vekulüplerimizi Avrupa vedünya sıralamasında yukarıçıkarmaya, seyirci kitlesinibüyütmeye, markadeğerini, itibarını güçlendirmeye,futbol sevgisiniartırmaya odaklanacağız.
ÜLKEYE YAKIŞIR TURNUVALAR
Hedefimiz; sadece EURO2024'e katılmak değil,turnuvaya damga vurmak.EURO 2028 ve 2032 turnuvalarındasadece ev sahibiolmak değil, bugüne kadargerçekleştirdiği organizasyonlararasında en güzeliniyapmak. Bu hedeflere ancakbirlik ve beraberlik içindeulaşabiliriz. 'Yeni yüzyılayeni bir başlangıç' vizyonuylaçıktığımız bu yoldafutbolu hep birlikte dahaiyi bir seviyeye yükselteceğimizeinanıyorum.
İBRA EDİLDİ, YABANCI ORTAĞA ONAY ÇIKTI TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022- 31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi de kabul edildi. Verilen önergeyle kulüplerin yabancı ortak alması ve yabancı delege ataması konusu kabul edildi.
BAKAN BAK: FUTBOLUN EMRİNDEYİZ! Genel Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF başkanlığına yeniden seçilen Büyükekşi'yi kutlarken, "Türk futbolunun gelişmesi, büyümesi için üretmek zorundayız. EURO 2028 ve EURO 2032 başvurularımız var. İnşallah olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Futbol ailesini seviyoruz. Futbol ailesinin emrindeyiz" dedi.
'HASSAS KONUMUZ KURULLAR' TFF Genel Kurulu'na katılan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Yeni bir sezon öncesi TFF Başkanı yeniden göreve geldi. Bir senedeki performansı dikkate aldığımızda 4 senelik icraatine yansıyacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak görüşümüz, en hassas konulardan biri kurulların nasıl oluşturulacağı. Biz bu konuda hassasız" diye konuştu.
İKİ GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Kaos ortamı bitmeli Kuntz işi çözülmeli Öncelikle Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve yeni ekibini kutlar, başarılar dilerim. Türk futbolunun büyük sorunları olduğu bir gerçek. Süper Lig'deki şampiyonlukher şeyin sonuymuş gibi yıllardırdevam eden bir hava var. Oysa kulüplerimizin, A Milli Takımımız'ın birinci hedefi Avrupa'da tarih yazmaktır. Yeni TFF yönetiminin birinci planı, projesi, hedefi de bu olmalıdır. Kısır çekişmelerden ülkefutbolunu kurtarmaları lazım. Sürekli kavga ve kaos, ekonomik olarak da futbolumuzun geriye gitmesine neden olmakta. Milli takımımız şu ana kadar başarılı maçlar oynadı, uzunca bir süredir teknik direktörü ile ilgili spekülasyonlar var. Yeni TFF yönetimi, bu iş i ivedilikle çözmelidir. Ya Kuntz ile devam edeceklerya da başka bir hocayla yeni sayfa açacaklar... Eğer yerli hoca ile yola devam edilecekse şu an Milli Takım'ın bulunduğu konum itibarı ile bütün riskleri de satın almış olacaklar! Çünkü takım liderken hoca değiştirmek, çok görülen bir durum değildir. Gelecek teknik direktörün de omuzlarına fazla yük binecektir… Sonuç itibarıyla kamuoyundaki bu tartışmaları bitirmek en doğru tercihtir. MHK, PFDK ve Tahkim Kurulukomple değişmelidir. Çünkü bu kurullara güven yok.
FATİH DOĞAN
Türk futbolunda beyaz sayfa Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bizlere 'Beyaz sayfa' açıyorum demesi çok önemli. Başkan, 4 yönetici değişikliğiyle kadrosunu güçlendirdi. Geçen sene de teklif götürülen ama kabul etmeyen Haluk Kalyoncu'nun listede yer alması Büyükekşi yönetimi için önemli bir kazanç. Ayrıca futbol bilgisine inandığım Mustafa Eröğüt'ün yönetime girmesi büyük güç. F.Bahçe'den Ruşen Çetin ile avukat Şafak Müderrisgil hanımefendinin varlığı da önemli. Başkanın eski yönetiminden Talat Papatya ve İdil Suher'i yedeğe kaydırması kendi kurduğu ekibe inanması için önemli bir gösterge. Sayın Büyükekşi'nin Beşiktaş'ın da altını çizerek ve bütün kulüpleri kapsayacak şekilde 'Beyaz sayfa açıyoruz" demesi önemli bir kazanç. Bunu Çebi'ye sordum, "Büyükekşi bunu eyleme de dönüştüreceksebiz de buna beyaz sayfa ile cevap veririzancak sayfanın üzeri siyaha dönerse siyahsayfa oluruz" diyerek kritik bir cevap verdi. Çebive Şenol Güneş'in kürsüye çıkarak duygularınıdile getirip, eleştirilerini ve çözüm önerileriniortaya koyması da önemliydi. Bu açıklamalar iyi bir başlangıç için olumlu. Ben bu adımların iyi niyetle gelişeceğini ve var olan yanlış anlamaların ve sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum. Yeniyönetime de başarılar diliyorum.