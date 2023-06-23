Yeni yüzyıla yeni başlangıç

İKİ GÖRÜŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da yapıldı.Mehmet Büyükekşi 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. 202 delegenin imzasıyla açılan genel kurulda, 191 oyun 169'unu alan Büyükekşi bir yıllık görev süresince yaptıklarını,diyerek anlattı.Başkan, 4 yıllık yeni görev süresinde yapmayı hedeflediklerini ise şöyle anlattı: Yıl sonunda gerçekleştireceğimizhep birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız.Bu sayede, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz.Çağın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor.Türk futbol ailesi olarak damaklarımızda buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakıp beyaz bir sayfa açma zamanı.Hedefimiz;katılmak değil,turnuvaya damga vurmak.turnuvalarındasadece ev sahibiolmak değil, bugüne kadargerçekleştirdiği organizasyonlararasında en güzeliniyapmak. Bu hedeflere ancakbirlik ve beraberlik içindeulaşabiliriz.vizyonuylaçıktığımız bu yoldafutbolu hep birlikte dahaiyi bir seviyeye yükselteceğimizeinanıyorum.Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022- 31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi de kabul edildi. Verilen önergeyle kulüplerin yabancı ortak alması ve yabancı delege ataması konusu kabul edildi.Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF başkanlığına yeniden seçilen Büyükekşi'yi kutlarken, "Türk futbolunun gelişmesi, büyümesi için üretmek zorundayız. EURO 2028 ve EURO 2032 başvurularımız var. İnşallah olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Futbol ailesini seviyoruz. Futbol ailesinin emrindeyiz" dedi.Genel Kurulu'na katılan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Yeni bir sezon öncesi TFF Başkanı yeniden göreve geldi. Bir senedeki performansı dikkate aldığımızda 4 senelik icraatine yansıyacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak görüşümüz, en hassas konulardan biri kurulların nasıl oluşturulacağı. Biz bu konuda hassasız" diye konuştu.Kaos ortamı bitmeli Kuntz işi çözülmeliSayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve yeni ekibini kutlar, başarılar dilerim. Türk futbolunun büyük sorunları olduğu bir gerçek.Oysa kulüplerimizin, A Milli Takımımız'ın birinci hedefi Avrupa'da tarih yazmaktır. Yeni TFF yönetiminin birinci planı, projesi, hedefi de bu olmalıdır.Sürekli kavga ve kaos, ekonomik olarak da futbolumuzun geriye gitmesine neden olmakta. Milli takımımız şu ana kadar başarılı maçlar oynadı, uzunca bir süredir teknik direktörü ile ilgili spekülasyonlar var. Yeni TFF yönetimi, bu iş i ivedilikle çözmelidir.Eğer yerli hoca ile yola devam edilecekse şu an Milli Takım'ın bulunduğu konum itibarı ile bütün riskleri de satın almış olacaklar! Çünkü takım liderken hoca değiştirmek, çok görülen bir durum değildir. Gelecek teknik direktörün de omuzlarına fazla yük binecektir… Sonuç itibarıyla kamuoyundaki bu tartışmaları bitirmek en doğru tercihtir.Çünkü bu kurullara güven yok.Türk futbolunda beyaz sayfaMehmet Büyükekşi'nin bizlere 'Beyaz sayfa' açıyorum demesi çok önemli. Başkan, 4 yönetici değişikliğiyle kadrosunu güçlendirdi. Geçen sene de teklif götürülen ama kabul etmeyen Haluk Kalyoncu'nun listede yer alması Büyükekşi yönetimi için önemli bir kazanç. Ayrıca futbol bilgisine inandığım Mustafa Eröğüt'ün yönetime girmesi büyük güç. F.Bahçe'den Ruşen Çetin ile avukat Şafak Müderrisgil hanımefendinin varlığı da önemli. Başkanın eski yönetiminden Talat Papatya ve İdil Suher'i yedeğe kaydırması kendi kurduğu ekibe inanması için önemli bir gösterge. Sayın Büyükekşi'nin Beşiktaş'ın da altını çizerek ve bütün kulüpleri kapsayacak şekildedemesi önemli bir kazanç. Bunu Çebi'ye sordum,diyerek kritik bir cevap verdi.Bu açıklamalar iyi bir başlangıç için olumlu. Ben bu adımların iyi niyetle gelişeceğini ve var olan yanlış anlamaların ve sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum.