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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Acele et Amartey!

Acele et Amartey!

Beşiktaş, süre isteyen Ganalı stopere mesaj gönderdi: 2+1 yıllık sözleşme önerilen 28 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Bekleyecek vakit yok. Kararınızı verin, ona göre rota çizeceğiz" denildi

Stoper takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için çalışma başlatmıştı. 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro maaşın yanı sıra bonuslar teklif edilen Ganalı, kendisini isteyen başka kulüplerin de olması nedeniyle düşünmek için ek süre istedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in transferinde ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun durumunu bir an önce netleştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim ise menajerine, "Bekleyecek çok vakit yok. En kısa sürede kararını bekliyoruz, biz de ona göre rotamızı çizeceğiz" mesajı gönderdi.

ŞENOL GÜNEŞ, STOPERİN KAMPA YETİŞMESİNİ İSTİYOR
Şayet Daniel Amartey, Beşiktaş'a 'Evet' derse hemen İstanbul'a getirilerek resmi sözleşme imzalatılacak. Aksi durumda ise diğer alternatifler için görüşmeler hızlanacak. Şenol Güneş, 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına mutlaka stoper transferinin yetişmesini isterken, yönetim de çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Brezilyalı Adryelson da alternatifler arasında...

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Acele et Amartey!
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