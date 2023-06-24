Acele et Amartey!

Beşiktaş, süre isteyen Ganalı stopere mesaj gönderdi: 2+1 yıllık sözleşme önerilen 28 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Bekleyecek vakit yok. Kararınızı verin, ona göre rota çizeceğiz" denildi
Stoper takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için çalışma başlatmıştı. 2+1 yıllık sözleşmeve 1.5 milyon Euro maaşınyanı sıra bonuslar teklif edilenGanalı, kendisini isteyenbaşka kulüplerin deolması nedeniyle düşünmekiçin ek süre istedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in transferinde ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun durumunu bir an önce netleştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim ise menajerine, "Bekleyecekçok vakit yok. En kısa süredekararını bekliyoruz, bizde ona göre rotamızı çizeceğiz" mesajı gönderdi.
ŞENOL GÜNEŞ, STOPERİN KAMPA YETİŞMESİNİ İSTİYOR
Şayet Daniel Amartey, Beşiktaş'a 'Evet' derse hemen İstanbul'a getirilerek resmi sözleşme imzalatılacak. Aksi durumdaise diğer alternatifleriçin görüşmelerhızlanacak. Şenol Güneş, 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına mutlaka stoper transferinin yetişmesini isterken, yönetim de çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Brezilyalı Adryelson da alternatifler arasında...