Acele et Amartey!

Stoper takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için çalışma başlatmıştı.Teknik direktör Şenol Güneş'in transferinde ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun durumunu bir an önce netleştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim ise menajerine,mesajı gönderdi.Şayet Daniel Amartey, Beşiktaş'a 'Evet' derse hemen İstanbul'a getirilerek resmi sözleşme imzalatılacak.Şenol Güneş, 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına mutlaka stoper transferinin yetişmesini isterken, yönetim de çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Brezilyalı Adryelson da alternatifler arasında...