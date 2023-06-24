BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Amartey’e ’acele et’ talimatı

Stoper takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için çalışma başlatmıştı. 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro maaşın yanı sıra bonuslar teklif edilen Ganalı, kendisini isteyen başka kulüplerin de olması nedeniyle düşünmek için ek süre istedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in transferinde ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun durumunu bir an önce netleştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim ise menajerine, "Bekleyecek çok vakit yok. En kısa sürede kararını bekliyoruz, biz de ona göre rotamızı çizeceğiz" mesajı gönderdi.