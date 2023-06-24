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Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:49

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Karl Toko Ekambi'den müjdeli haber!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Karl Toko Ekambi’den müjdeli haber!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kamerunlu yıldız Karl Toko Ekambi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah beyazlılara futbolcudan sevindiren haber geldi.

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sol kanat için çalışmalar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar bu bölge için geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi'yi gündeme aldı.

30 yaşındaki forvet için açık artırma, Beşiktaş'ın 5 milyon euro'luk ilk teklifi sunmasıyla başladı. Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçilirken 2+1 yıllık teklifte bulunulduğu; hem Ekambi hem kulübü ile görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Karl Toko Ekambi'den müjdeli haber!
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