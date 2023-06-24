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Giriş Tarihi: 24.6.2023 14:15

FENERBAHÇE HABERLERİ: Becao ile büyük oranda anlaşıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Becao ile büyük oranda anlaşıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Stoper rotasyonuna takviye yapmayı planlayan Sarı-lacivertliler, gözünü Serie A'ya çevirdi.

Fenerbahçe yönetimi, Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao için yoğun mesai harcıyor. İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Brezilyalı stoper Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki futbolcu Udinese'nin yeni sözleşme teklifini de reddetti. Rodrigo Becao'nun yıllık maaşı yaklaşık 700 bin Euro.

BREZİLYALI STOPERLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI
Oyuncu tarafıyla büyük aşama kaydeden Fenerbahçe, Becao'nun ayrılmak istemesi sebebiyle inadı kırılan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlığını sürdürüyor.

Rodrigo Becao, bu sezon Serie A'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent transferleriyle yeni sezonun ilk takviyelerini gerçekleştirmişti. (NTVSpor)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Becao ile büyük oranda anlaşıldı
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