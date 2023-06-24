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Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:55

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gustavo Henrique'yi Cruz Azul istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gustavo Henrique’yi Cruz Azul istiyor

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planları arasında yer almayan Gustavo Henrique'ye Meksika'dan talip çıktı.

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturan ve bu denklemde takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Gustavo Henrique'ye ayrılık yolda. Sezonun başında Brezilya ekibi Flamengo'dan kiralık Fenerbahçe forması giyen ve beklentilerin altında kalan Gustavo Henrique'ye talip çıktı.

MEKSİKA'DAN TALİP ÇIKTI
Meksika ekiplerinden Cruz Azul'un, savunma hattını güçlendirmek için arayışa geçtiği ve Henrique'ye talip olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin bu transferin bir an önce gerçekleşmesi için oyuncuya kolaylık sağlayacağı da iddia edildi. Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkan Gustavo Henrique bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. (Fanatik)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Gustavo Henrique'yi Cruz Azul istiyor
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