FENERBAHÇE HABERLERİ: Gustavo Henrique’yi Cruz Azul istiyor

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturan ve bu denklemde takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Gustavo Henrique'ye ayrılık yolda. Sezonun başında Brezilya ekibi Flamengo'dan kiralık Fenerbahçe forması giyen ve beklentilerin altında kalan Gustavo Henrique'ye talip çıktı.

MEKSİKA'DAN TALİP ÇIKTI

Meksika ekiplerinden Cruz Azul'un, savunma hattını güçlendirmek için arayışa geçtiği ve Henrique'ye talip olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin bu transferin bir an önce gerçekleşmesi için oyuncuya kolaylık sağlayacağı da iddia edildi. Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkan Gustavo Henrique bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. (Fanatik)