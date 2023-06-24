Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi! İsmail Kartal mı, Abdullah Avcı mı?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 11 Haziran'daki Türkiye Kupası finali sonrası görevini bırakmasıyla oluşan teknik direktör boşluğu henüz doldurulamadı. Başkan Ali Koç, mali genel kurulda, "Camiayi çok iyi bilen, Türk hocayla çalışmanın en uygun olacağını düşünüyoruz" demişti.

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile bir görüşme yapıldı ancak henüz resmi açıklama gelmedi. 62 yaşındaki teknik adam da hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti.

Bir diğer aday ise en son Trabzonspor'da görev yapan ve bordo-mavilileri şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı… Bilindiği üzere Avcı, adının hem F.Bahçe hem de A Milli Takım ile geçmesi nedeniyle bayram sonrası gerekli açıklamayı yapacağını duyurmuştu.