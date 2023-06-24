Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Formalar hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 24.6.2023

Formalar hayran bıraktı

YUNUS EMRE SEL
Formalar hayran bıraktı
Trabzonspor, yeni sezon formalarını dün tanıttı. Yayınlanan duygusal tanıtım videosu sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Joma'nın tasarladığı formalar da taraftarları heyecanlandırdı. Horon, çubuklu, parçalı ve beyaz olmak üzere 4 ayrı forma, 961 TL'den dün gece satışa sunulmaya başlandı. Özellikle Trabzon'un simge heykellerindeki horon oynayan kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek hazırlanan forma (bordo ağırlıklı olan), yöresel ve farklı tasarımıyla dikkat çekti.

SPONSORDAN 45 MİLYON TL
Trabzonspor, forma sponsorluğu konusunda Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordomavililer, bu iş birliğinden her sezon için 15 milyon TL+KDV kazanacağını KAP'a bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin durumdan haberdar
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!
FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mustafa Boydak İstanbul’da yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sokak ortasında vahşet! Katilden şok savunma: Kız arkadaşıma laf atınca…
Minik Meryem’in oyunu acı sonla bitti! Şüpheli servis şoförünün ifadesine SABAH ulaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Formalar hayran bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA