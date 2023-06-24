Formalar hayran bıraktı

Trabzonspor, yeni sezon formalarını dün tanıttı. Yayınlanan duygusal tanıtım videosu sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Joma'nın tasarladığı formalar da taraftarları heyecanlandırdı.Özellikle Trabzon'un simge heykellerindeki horon oynayan kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek hazırlanan forma (bordo ağırlıklı olan), yöresel ve farklı tasarımıyla dikkat çekti.Trabzonspor, forma sponsorluğu konusunda Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordomavililer, bu iş birliğinden her sezon için 15 milyon TL+KDV kazanacağını KAP'a bildirdi.