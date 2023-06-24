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Giriş Tarihi: 24.6.2023 15:35

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Torreira'nın ayrılığına veto

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan Torreira’nın ayrılığına veto

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-Kırmızılı takımda özellikle Sacha Boey, Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira'nın birçok talibi bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu isimler arasından özellikle Lucas Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.

Her fırsatta kadrosunu korumak istediğini söyleyen Okan Buruk, daha önce ilk transferini istediği oyuncu olduğunu açıkladığı Uruguaylı futbolcudan yeni sezonda da faydalanmak istiyor. Yeni sezonda Avrupa'da da mücadele edecek sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk, daha önce İtalya, İngiltere ve İspanya deneyimleri olan Torreira'nın bu tecrübesini kullanmak istiyor.

Lucas Torreira için en ciddi talip ise Lazio. İtalyan ekibi, geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyu listesinde tutmaya devam ediyor. İtalyan temsilcisi, daha önce 10 milyon euro bonservis teklif ettiği başarılı orta saha oyuncusu için bu kez 12 milyon euro'luk teklif sundu. Galatasaray yönetimi ise, Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği futbolcuyu bu rakama bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Torreira için en az 20 milyon euro'luk gelir bekliyor. Lazio'nun bu rakamla kapıyı çalması durumunda ise Torreira için ayrılık kararı masaya yatırılacak ve son karar verilecek.

Galatasaray forması altında oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Lucas Torreira, kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Uruguaylı futbolcu, özellikle ligin son dönemecinde performansını bir hayli arttırdı. Torreira, toplamda Galatasaray forması altında 34 maçta süre buldu. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Torreira'nın ayrılığına veto
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