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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Jovic’e pençe

Jovic’e pençe

Cimbom, Sırp golcüyü yeniden gündemine aldı

Galatasaray, İcardi transferi için büyük çaba sarf ederken diğer yandan da Arjantinli oyuncunun alternatifini bulmak için çalışıyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda geçen yaz kadrosuna katmak istediği ancak mali şartlar nedeniyle vazgeçtiği Luka Jovic'i yeniden gündemine aldığı belirtildi. İtalyan basınından Firenze Viola'da çıkan habere göre Aslan, Sırp forvet için bir kez daha masaya oturdu. Menajer Fali Ramadani ve çevresiyle tekrar temasa geçen Cimbom'un, oyuncunun ekonomik şartlarını sorduğu belirtildi. Jovic'in, Fiorentina'da mutsuz olduğu ve ayrılmak için kulübe baskı yaptığı kaydedildi. Fiorentina'nın, oyuncunun tavrı ve yüksek maaşı nedeniyle bonservis konusunda elinin zayıf olduğunun altı çizildi. Frankfurt formasıyla Avrupa'yı sallayan Jovic, geçen sezon Fiorentina'da ise 50 maçta 13 gol atıp 5 asist yaptı.

MAVİ KART EMRE CAN'A
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ve menajeriyle görüşme yaptı. Sarı-kırmızılıların, Almanya vatandaşı olan 29 yaşındaki orta sahayı yeni çıkan kural gereği mavi kartla oynatma ihtimali bulunuyor. Bu durumda Yusuf Demir yeniden boşa çıkacak.

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Jovic’e pençe
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