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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Petkovic imzalıyor

Petkovic imzalıyor

Trabzonspor, Hırvat forvetin ardından kulübü Dinamo Zagreb’i de ikna etti. Bordo-mavililer, 3 milyon Euro bonservis ödeyecek

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, golcü transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Fırtına, ilk sıraya aldığı Bruno Petkovic ile anlaşma sağlarken kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmekte zorlanıyordu. Hırvat kulübü, 28 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro'da ısrarını sürdürdü. Bordo-mavili ekip ise kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açtı. Ancak Trabzonspor, Hırvat ekibiyle 3 milyon Euro'da uzlaştı.

3 YILLIK ANLAŞMA
Petkovic'in, eski hocası Nenad Bjelica ile yeniden çalışmayı istemesi pazarlıkta bordo-mavililerin elini güçlendiren etkenlerden biri oldu. Pürüzlerin giderilmesinin ardından 1.93'lük santrfor, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Petkovic imzalıyor
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