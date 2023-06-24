Petkovic imzalıyor

Trabzonspor, Hırvat forvetin ardından kulübü Dinamo Zagreb’i de ikna etti. Bordo-mavililer, 3 milyon Euro bonservis ödeyecek
Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, golcü transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Fırtına, ilk sıraya aldığı Bruno Petkovic ile anlaşma sağlarken kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmekte zorlanıyordu. Hırvat kulübü, 28 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro'da ısrarını sürdürdü. Bordo-mavili ekip ise kapıyı 2.5 milyonEuro'dan açtı. Ancak Trabzonspor, Hırvat ekibiyle 3 milyon Euro'da uzlaştı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Petkovic'in, eski hocası Nenad Bjelicaile yeniden çalışmayı istemesi pazarlıktabordo-mavililerin elini güçlendirenetkenlerden biri oldu. Pürüzlerin giderilmesininardından 1.93'lük santrfor, 3 yıllıksözleşme imzalayacak.