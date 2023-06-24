Petkovic imzalıyor

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, golcü transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Fırtına, ilk sıraya aldığı Bruno Petkovic ile anlaşma sağlarken kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmekte zorlanıyordu. Hırvat kulübü, 28 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro'da ısrarını sürdürdü.Ancak Trabzonspor, Hırvat ekibiyle 3 milyon Euro'da uzlaştı.Petkovic'in,pazarlıktabordo-mavililerin elini güçlendirenetkenlerden biri oldu. Pürüzlerin giderilmesininardından 1.93'lük santrfor, 3 yıllıksözleşme imzalayacak.