Teknik adam bilmecesi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 11 Haziran'daki Türkiye Kupası finali sonrası görevini bırakmasıyla oluşan teknik direktör boşluğu henüz doldurulamadı. Başkan Ali Koç, mali genel kurulda, "Camiayiçok iyi bilen, Türk hocaylaçalışmanın en uygunolacağını düşünüyoruz" demişti. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile bir görüşme yapıldı ancak henüz resmi açıklama gelmedi. 62 yaşındaki teknik adam da hac görevini yerinegetirmek için kutsal topraklaragitti. Bir diğer aday ise en son Trabzonspor'da görev yapan ve bordo-mavilileri şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı… Bilindiği üzere Avcı, adınınhem F.Bahçe hem de A MilliTakım ile geçmesi nedeniyle bayram sonrası gerekli açıklamayı yapacağını duyurmuştu.