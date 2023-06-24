Teknik adam bilmecesi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 11 Haziran'daki Türkiye Kupası finali sonrası görevini bırakmasıyla oluşan teknik direktör boşluğu henüz doldurulamadı. Başkan Ali Koç, mali genel kurulda,demişti. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile bir görüşme yapıldı ancak henüz resmi açıklama gelmedi. 62 yaşındaki teknik adam daBir diğer aday ise en son Trabzonspor'da görev yapan ve bordo-mavilileri şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı… Bilindiği üzere Avcı,bayram sonrası gerekli açıklamayı yapacağını duyurmuştu.