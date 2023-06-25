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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Fenerbahçe Becao ile imzaya yakın

Fenerbahçe Becao ile imzaya yakın

Brezilyalı stoperin, Udinese’nin ‘Sözleşme uzatalım’ teklifini kabul etmemesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi

Son 4 sezondur İtalya Ligi'nde Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübünün 2024'te sona erecek sözleşmesini uzatma isteğine olumsuz yanıt veren Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye gitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro bonservis teklifinde bulunan sarı-lacivertliler Udinese'den yanıt bekliyor. Serie A temsilcisi bu rakamı düşük bulurken, oyuncunun ayrılığı istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin transferde öne çıktığı da konuşuluyor. Sağ ayaklı, 1.91 boyundaki futbolcu, kariyeri boyunca Bahia ile 11, CSKA Moskova ile 36, Udinese ile de 130 maça çıktı. Tecrübeli stoper bu maçlarda 6 gol-3 asistlik performans ortaya koydu.

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Fenerbahçe Becao ile imzaya yakın
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