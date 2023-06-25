Fenerbahçe Becao ile imzaya yakın

Son 4 sezondur İtalya Ligi'nde Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübünün 2024'te sonaerecek sözleşmesini uzatmaisteğine olumsuz yanıtveren Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye gitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. 27yaşındaki oyuncu için 7 milyonEuro bonservis teklifindebulunan sarı-lacivertliler Udinese'den yanıt bekliyor. Serie A temsilcisi bu rakamı düşük bulurken, oyuncunun ayrılığı istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin transferde öne çıktığı da konuşuluyor. Sağ ayaklı,1.91 boyundaki futbolcu, kariyeri boyunca Bahiaile 11, CSKA Moskova ile36, Udinese ile de 130 maçaçıktı. Tecrübeli stoper bu maçlarda 6 gol-3 asistlik performans ortaya koydu.