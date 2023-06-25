Her maç birini kendine aşık ediyor

“Omuzlarında aşk meleği ile oynuyor” denilen Arda’yı isteyen kulüpler; Real Madrid, Barcelona, Milan, Dortmund, Sevilla ve Ajax olarak sıralandı. Genç yıldızı bir yıl daha oynatmayı hedefleyen F.Bahçe’nin, Güler ailesi ile anlaşamadığı da haberde yer aldı
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sadece Türk basınında değil, Avrupa'da da kendisine geniş yer buluyor. Öncekigün İspanyol Sport, 'Deco'nunmücevheri' başlığı ile genç oyuncuyu Barcelona'nın istediğini kapaktan duyurmuştu. Dün de La Gazzetta dello Sport, 'Büyükkulüplerin göz diktiği küçükyıldızlar' başlığı altında yaptığı inceleme haberde Rennes'denDoue (18), RoyalAntwerp'ten Vermeeren(18), Newcastle'dan BenSeghir (18) ve River Plate'in 17yaşındaki oyuncusu Echeverri ile birlikte Fenerbahçe'den Arda Güler'e yer verdi. Dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'nın devlerinin listesinde yer alan isimler tek tek analiz edildi.
MİLLİ TAKIM'A DA MÜHRÜNÜ VURDU
Fenerbahçeli oyuncu için, "ArdaGüler omuzlarında aşk meleği ileoynuyor. Her maçta birilerini kendineaşık ediyor" ifadeleri kullanılırkengenç yıldızı isteyen kulüpler RealMadrid, Barcelona, Milan, BorussiaDortmund, Sevilla ve Ajax olarak sıralandı.2005 doğumlu oyuncununMilli Takım'daki ilk mührünü deGaller maçında müthiş bir golle vurduğununda yer aldığı incelemedeArda'nın sözleşmesindeki 17.5 milyonEuro'luk serbest kalma maddesinevurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin beklentisinin20 milyon Euro olduğu dahaberde ifade edildi.
BABASI İKNA OLMADI
Arda Güler ile ilgili değerlendirmede, Fenerbahçe'nin tek hedefininşampiyonluk olduğu bu yüzden dekulübün bir yıl daha kalmasını istediği de aktarıldı. Genç yıldızın transfer görüşmelerini yürüten baba Ümit Güler'in hâlâ ikna edilemediği haberde yer aldı. Değerlendirmede şu ifadeler dikkat çekti: "Arda'nın bonservisinialacak olan kulüp onun bir yılFenerbahçe'de kiralık olarak oynamasınaizin verir mi? Bu belli değil. Amaher şeyinin gelecek hafta netleşmesibekleniyor."
BAŞKA BİR ARDA BULDU!
Sarı-lacivertliler, genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam ediyor. F.Bahçe, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen EfeKonuşkan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2008 doğumlu futbolcu için Bucaspor ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, "Efe'nin ailesi ile anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçeile anlaşmaya çok yakınız" açıklamasını yaptı.