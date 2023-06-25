Her maç birini kendine aşık ediyor

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sadece Türk basınında değil, Avrupa'da da kendisine geniş yer buluyor.başlığı ile genç oyuncuyu Barcelona'nın istediğini kapaktan duyurmuştu. Dün debaşlığı altında yaptığı inceleme haberdeile birlikte Fenerbahçe'den Arda Güler'e yer verdi. Dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'nın devlerinin listesinde yer alan isimler tek tek analiz edildi.Fenerbahçeli oyuncu için,ifadeleri kullanılırkengenç yıldızı isteyen kulüpler RealMadrid, Barcelona, Milan, BorussiaDortmund, Sevilla ve Ajax olarak sıralandı.da yer aldığı incelemedeArda'nın sözleşmesindeki 17.5 milyonEuro'luk serbest kalma maddesinevurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin beklentisinin20 milyon Euro olduğu dahaberde ifade edildi.Arda Güler ile ilgili değerlendirmede,de aktarıldı. Genç yıldızın transfer görüşmelerini yürüten baba Ümit Güler'in hâlâ ikna edilemediği haberde yer aldı. Değerlendirmede şu ifadeler dikkat çekti:Sarı-lacivertliler, genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam ediyor. F.Bahçe, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2008 doğumlu futbolcu için Bucaspor ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun,açıklamasını yaptı.