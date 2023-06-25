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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Her maç birini kendine aşık ediyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Her maç birini kendine aşık ediyor

“Omuzlarında aşk meleği ile oynuyor” denilen Arda’yı isteyen kulüpler; Real Madrid, Barcelona, Milan, Dortmund, Sevilla ve Ajax olarak sıralandı. Genç yıldızı bir yıl daha oynatmayı hedefleyen F.Bahçe’nin, Güler ailesi ile anlaşamadığı da haberde yer aldı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sadece Türk basınında değil, Avrupa'da da kendisine geniş yer buluyor. Önceki gün İspanyol Sport, 'Deco'nun mücevheri' başlığı ile genç oyuncuyu Barcelona'nın istediğini kapaktan duyurmuştu. Dün de La Gazzetta dello Sport, 'Büyük kulüplerin göz diktiği küçük yıldızlar' başlığı altında yaptığı inceleme haberde Rennes'den Doue (18), Royal Antwerp'ten Vermeeren (18), Newcastle'dan Ben Seghir (18) ve River Plate'in 17 yaşındaki oyuncusu Echeverri ile birlikte Fenerbahçe'den Arda Güler'e yer verdi. Dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'nın devlerinin listesinde yer alan isimler tek tek analiz edildi.

MİLLİ TAKIM'A DA MÜHRÜNÜ VURDU
Fenerbahçeli oyuncu için, "Arda Güler omuzlarında aşk meleği ile oynuyor. Her maçta birilerini kendine aşık ediyor" ifadeleri kullanılırken genç yıldızı isteyen kulüpler Real Madrid, Barcelona, Milan, Borussia Dortmund, Sevilla ve Ajax olarak sıralandı. 2005 doğumlu oyuncunun Milli Takım'daki ilk mührünü de Galler maçında müthiş bir golle vurduğunun da yer aldığı incelemede Arda'nın sözleşmesindeki 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin beklentisinin 20 milyon Euro olduğu da haberde ifade edildi.

BABASI İKNA OLMADI
Arda Güler ile ilgili değerlendirmede, Fenerbahçe'nin tek hedefinin şampiyonluk olduğu bu yüzden de kulübün bir yıl daha kalmasını istediği de aktarıldı. Genç yıldızın transfer görüşmelerini yürüten baba Ümit Güler'in hâlâ ikna edilemediği haberde yer aldı. Değerlendirmede şu ifadeler dikkat çekti: "Arda'nın bonservisini alacak olan kulüp onun bir yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamasına izin verir mi? Bu belli değil. Ama her şeyinin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor."

BAŞKA BİR ARDA BULDU!
Sarı-lacivertliler, genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam ediyor. F.Bahçe, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2008 doğumlu futbolcu için Bucaspor ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, "Efe'nin ailesi ile anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakınız" açıklamasını yaptı.

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Her maç birini kendine aşık ediyor
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