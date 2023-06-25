İstanbul gezgini

Başakşehir'in sözleşme yenilemediği deneyimli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu.Tecrübeli futbolcunun, bu anlaşmayla forma giydiği son 7 takım da İstanbul ekibi olacak. Caner Erkin;veyanı sırave'de ter dökerken bu sezon da Eyüp'te oynayacak.Eyüpspor Asbaşkanıyaptığı açıklamada, "Caner,hocamızın (Arda Turan) yakından tanıdığıve bildiği bir isim. Hocamızgüveniyor,Menajeriyle görüştükten sonrakendisiyle buluşup mukaveleyi imzaladık.Yeni sezon formalarıhazır olduğuzaman güzel bir törenleaçıklayacağız"ifadelerini kullandı.Kariyerinde 8 takımda forma giyen Caner, 9 şampiyonluk gördü. Bunların 3'ünü yurt dışında oynadığı CSKA Moskova'da yaşadı.Türkiye'de 87 asist yapan deneyimli sol bek, Süper Lig tarihinde 21. yüzyılın en çok gol pası veren ikinci ismi durumunda (İlk sıra Edin Visca'nın).Ailesi,kurulu düzeni İstanbul'da olan, kariyeri iyi ve yetenekli futbolcular; Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de çok sayıda takım olduğundan şehir değiştirmemek için kapı kapı dolaşıyorlar. Caner Erkin de bunun en güzel örneklerinden.Ama bu yaşta sezonun tamamını kaldıramayacağı ortada elbette. Bir de Arda Turan'ın kompakt futbol anlayışına Caner'in 50 metreden yaptığı ortalar nasıl uyacak, bu da bir soru işareti barındırıyor. Aynı jenerasyonun adamı ve eski takım arkadaşı