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Giriş Tarihi: 25.6.2023

İstanbul gezgini

İstanbul gezgini

Bonservisi elinde bulunan Caner Erkin’in yeni adresi Eyüpspor oldu. 34 yaşındaki sol bek, bu anlaşmayla birlikte son 7 transferinde İstanbul dışına hiç çıkmadı. Deneyimli futbolcu, 3 büyüklerin dışında Karagümrük ve Başakşehir’de oynadı

Başakşehir'in sözleşme yenilemediği deneyimli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki sol bek, eski takım arkadaşı Arda Turan'ın çalıştırdığı Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a 1+1 yıllığına transfer olarak yine İstanbul ile bağlarını koparamadı. Tecrübeli futbolcunun, bu anlaşmayla forma giydiği son 7 takım da İstanbul ekibi olacak. Caner Erkin; G.Saray, F.Bahçe (2 kez) ve Beşiktaş'ın yanı sıra Karagümrük ve Başakşehir'de ter dökerken bu sezon da Eyüp'te oynayacak.

'ARDA HOCAMIZIN ONAYIYLA ALDIK'
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner, hocamızın (Arda Turan) yakından tanıdığı ve bildiği bir isim. Hocamız güveniyor, biz de transfere 'okey' dedik. Menajeriyle görüştükten sonra kendisiyle buluşup mukaveleyi imzaladık. Yeni sezon formaları hazır olduğu zaman güzel bir törenle açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

9
Kariyerinde 8 takımda forma giyen Caner, 9 şampiyonluk gördü. Bunların 3'ünü yurt dışında oynadığı CSKA Moskova'da yaşadı.

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Türkiye'de 87 asist yapan deneyimli sol bek, Süper Lig tarihinde 21. yüzyılın en çok gol pası veren ikinci ismi durumunda (İlk sıra Edin Visca'nın).

BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK

TECRÜBESİYLE ÇOK ŞEY KATAR
Ailesi, kurulu düzeni İstanbul'da olan, kariyeri iyi ve yetenekli futbolcular; Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de çok sayıda takım olduğundan şehir değiştirmemek için kapı kapı dolaşıyorlar. Caner Erkin de bunun en güzel örneklerinden. Tecrübesiyle Eyüpspor'a katkısı olur. Ama bu yaşta sezonun tamamını kaldıramayacağı ortada elbette. Bir de Arda Turan'ın kompakt futbol anlayışına Caner'in 50 metreden yaptığı ortalar nasıl uyacak, bu da bir soru işareti barındırıyor. Aynı jenerasyonun adamı ve eski takım arkadaşı Caner'e, Arda Turan'ın kucak açması kadar normal bir şey yok.

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