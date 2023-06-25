Önce Galatasaray

Kiralık oynadığı geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, tüm imkânları seferber etti.İcardi'nin menajerliğini yapan Nara, katıldığı bir televizyon programında, Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı konuşulan yıldız futbolcu hakkındaki soruya,yanıtını verdi.Daha önce yaptığı bir açıklamada dadiyen Wanda Nara'nın, Galatasaray yönetimine haber göndererek en kısa süre içinde görüşme talep ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla yeniden takımda görmek istediği 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki hafta masaya oturulacağı öğrenildi.İcardi cephesi tüm dikkatini Galatasaray üzerine çevirirken, sarı-kırmızılı yönetim de oyuncunun bonservisi için PSG ile çetin pazarlık sürecini başlatıyor. Bu transferde tam yetkili olan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Paris'e uçarak Fransız kulübü ile masaya oturacak. Gerçekleştirilecek toplantıda Arjantinli yıldızın yanı sıra Aslan'ın transfer listesinde yer alan Leandro Paredes ve Renato Sanches'in de durumu görüşülecek. 28 yaşındaki ön libero Paredes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi var. 25 yaşındaki merkez orta saha Sanches'in ise 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.Ailesiyle tatilini sürdüren Mauro İcardi, sosyal medyadan sürekli Galatasaraylı paylaşımlar yapıyor. Wanda Nara da 'Türkiye'de kalın' diyen sarı-kırmızılı taraftarların mesajlarına kalp emojisiyle karşılık veriyor.Galatasaray'ın bonservisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü İcardi, geçen sezon bütün maçlarda takımın yanında yer alan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in 14. doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Arjantinli yıldız, Ali Yiğit'le birlikte fotoğrafını paylaşıpmesajını yazdı. Bu kareye sarı-kırmızılı taraftarlar da beğeni yağdırdı.İcardi dışında golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Raul Jimenez ile ilgilendiği iddia edildi.Daha önce adı Beşiktaş ile de anılan Meksikalı futbolcuya, MLS ekiplerinin de ilgisi olduğu ifade edildi. 2019'dan bu yana Wolves forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için Fenerbahçe'nin devreye girmesi Galatasaray cephesini kızdırdı.Bu transfere en fazla 6 milyon Euro'luk bütçe ayıran yönetimin, İngiliz ekibiyle anlaşmayı kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.