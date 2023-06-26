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Giriş Tarihi: 26.6.2023 11:06 Son Güncelleme: 26.6.2023 11:30

Barcelona, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı

Barcelona, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı

Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

spanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.



MANCHESTER CİTY'DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.

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Barcelona, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı
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