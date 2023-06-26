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Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:37

Marco Paixao, Ümraniyespor'la prensip anlaşmasına vardı!

İHA
Marco Paixao, Ümraniyespor’la prensip anlaşmasına vardı!

Altay'da alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalma hakkı kazanan 38 yaşındaki Marco Paixao'nun, Ümraniyespor’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla kulübe ihtarname gönderen ve verilen sürede parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanan Marco Paixao'nun, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de geçiren ve bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'la ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ülkesinde tatilde olan tecrübeli golcünün temsilcisinin İstanbul ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdiği öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ALTAY'DA 4 KEZ GOL KRALI OLDU
Portekizli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 1. Lig'de 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında gol krallığında zirvede yer almıştı. Öte yandan 38 yaşındaki oyuncunun, 5 sezondur formasını giydiği Altay'la 103 golü bulunuyor.

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Marco Paixao, Ümraniyespor'la prensip anlaşmasına vardı!
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