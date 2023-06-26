Sivasspor’da Servet Çetin dönemi!

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'da daha önce hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan eski milli futbolcu Servet Çetin'in yeni dönemde teknik direktör olarak kulübe hizmet vereceği bildirildi.

Çetin'in 4 sezon boyunca kırmızı-beyazlı kulübe hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Servet Çetin'in hem Sivas'ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur. 2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz. Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz."

Açıklamada, teknik direktör Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği ifade edildi.