Kayserispor’a 2 milyon 964 bin TL ceza!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 49 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor, 2 milyon 964 bin 500 TL cezaya maruz kalırken, Kulüp Başkanı Ali Çamlı da 400 bin TL ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na stada usulsüz seyirci almaktan ötürü 6 kez sevk olan Kayserispor, toplamda 1 milyon 600 bin TL ceza aldı. Taraftarların neden olduğu saha olaylarından ötürü 784 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan ötürü 266 bin TL, merdiven boşluklarının ihlalinden ötürü 137 bin 500 TL, sosyal medyadan yapılan açıklamalardan ötürü 100 bin TL, sportmenliğe aykırı hareketten ötürü 77 bin TL ceza alan sarı kırmızılı kulüpte Başkan Ali Çamlı'ya da maçın hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden ve kulüp sosyal medya hesabından hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalardan ötürü 400 bin TL ceza verildi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, farklı müsabakalarda yapılan ihlallerden ötürü 20 kulüp/stat yetkilisine 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verirken, 11 maçta yapılan ihlallerden ötürü de taraftarların Passolig kartlarını bloke edilmesine karar verdi.