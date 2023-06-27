Manchester City, Hırvat futbolcu Kovacic’i renklerine bağladı

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Hırvat futbolcu, yeni takımının formasını giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Bana göre dünyanın en iyi takımı. Bu takıma katılmak her futbolcu için bir rüya. Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken çok şey var. Guardiola'nın yönetiminde daha iyi bir futbolcu olabileceğimi biliyorum. Bu da benim için gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

2018'den bu yana Chelsea ile tüm kulvarlarda 221 maça çıkan Kovacic, 6 gol attı.