Son dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! İsmail Kartal ile 3. dönem başlıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde takım İsmail Kartal'a emanet edildi. 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekipte görev alan tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon başında görevini Jorge Jesus'a devretmişti. İsmail Kartal, 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi"