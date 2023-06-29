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Giriş Tarihi: 29.6.2023 14:54

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Yusuf Yazıcı'yı bekliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Yusuf Yazıcı’yı bekliyor

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın hedefindeki ismin Yusuf Yazıcı olduğu öne sürüldü.

Yeni sezonda Şenol Güneş liderliğinde önemli başarılara imza atmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Orta alanda nokta atışı transfer yapmak için kollarını sıvayan Siyah-Beyazlı ekip, Yusuf Yazıcı'yı da listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ, FESİH BEKLİYOR
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'nın Lille ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Kartal, Milli futbolcunun Lille ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Böylelikle 'Türkiye'den bir takıma transfer olursa Trabzonspor'a 20 milyon Euro tazminat ödenir' maddesi de ortadan kalkacak ve transferin önünde herhangi bir engel kalmayacak. Trabzonspor ile geride kalan sezonda 20 maçta görev yapan Yusuf Yazıcı, 5 gol atıp 1 asist yaptı. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Yusuf Yazıcı'yı bekliyor
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