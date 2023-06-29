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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:08 Son Güncelleme: 29.6.2023 15:46

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya Kerem Demirbay hamlesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya Kerem Demirbay hamlesi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay'ı hedefleri arasına ekledi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki futbolcu değerlendirmeye alındı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha konusuna ağırlık vermişti. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran yönetim, yeni bir ismi radarına aldı. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen son isim, Almanya'da kariyerine devam eden gurbetçi yıldız oldu.

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Kerem Demirbay'ın, piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin U-19, U20 ve U-21 Milli Takım'larında forma giymesine rağmen A Takım olarak Almanya'yı seçen Kerem, sadece 2 maça çıkabilmişti.

Deneyimli oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son çıkardığı, 'mavi kart' istisnasına göre yerli statüsünde olarak forma giyebiliyor. Yönetimin, menajerler tarafından önerilen futbolcu için maliyet planı istediği ve teknik ekiple de oyuncuyu görüşeceği bildirildi. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya Kerem Demirbay hamlesi
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