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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:20

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ersin Destanoğlu'na izin çıkmadı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ersin Destanoğlu’na izin çıkmadı

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Ersin Destanoğlu'nun kadroda tutulması konusunda fikir birliğine vardı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç eldivenle yola devam edilecek.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Ersin Destanoğlu'nu kadroda tutacak. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in kaleyi Mert Günok'a teslim etmesiyle birlikte kulübeye çekilen 22 yaşındaki milli kaleciyle yola devam edecek. Sergen Yalçın döneminde henüz 19 yaşındayken formayı kapan Ersin, 2020-2021 sezonunda elde edilen Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştu. Beşiktaş akademisinden yetişen Ersin'in bonservis değeri bir yıl önce 10 milyon euroya kadar yükselmişti.

GÜNEŞ DÖNEMİNDE HİÇ SÜRE ALAMADI
Sergen Yalçın'ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli ve Ismael dönemlerinde kaledeki yerini koruyan Ersin Destanoğlu için Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturması dönüm noktası oldu. Genç eldiven, Güneş döneminde Süper Lig'de hiç süre alamadı. Ersin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik ve Şanlıurfaspor'la oynanan maçlarda 11'de görev yaparken, Ankaragücü'ne penaltılarla yenildikleri son 16 turu karşılaşmasında yine yedek beklemişti.

KADRODA TUTULACAK
Sezon başında Avrupa'ya transferi gündeme gelen ancak yaşanan belirsizliğin ardından sözleşmesini 2026'ya uzatan Ersin'in bu yaz takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığı aktarıldı. Yönetim, teknik heyet ve profesyonellerin yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olmaları nedeniyle genç kalecinin kadroda tutulması konusunda görüş birliğine vardıkları aktarıldı. (Milliyet)

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ersin Destanoğlu'na izin çıkmadı
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