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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:22

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fiorentina'nın Livakovic teklifi ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fiorentina’nın Livakovic teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Dominik Livakovic'e bir talip daha çıktı. İtalyan ekibi Fiorentina, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklifini sundu.

Bir süredir Fenerbahçe'nin de radarındaki Dominik Livakovic'te transfer yarışı kızışıyor. Başarılı eldivenin bir talibi daha çıktı. Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü Dominik Livakovic için Fiorentina'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fiorentina, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklifini yaptı. Haber detayında İtalyan ekibinin teklifinin 6 milyon Euro + bonus şeklinde olduğu kaydedildi. Dominik Livakovic'in sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 49 maça çıkan 28 yaşındaki eldiven 49 gole engel olamadı. Hırvat file bekçisi 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fiorentina'nın Livakovic teklifi ortaya çıktı
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