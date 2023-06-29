Fenerbahçe’nin neferi göreve başladı!

F.Bahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör İsmail Kartal, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmişti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak amacıyla dün İstanbul'a geldi. Ardından Fenerbahçe, günlerdir beklenen resmi açıklamayı yaptı… Tecrübeli hoca ile 1 yıllığına el sıkışıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüp,başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor."62 yaşındaki İsmail Kartal, F.Bahçe kariyerine 1996-1997'de gençlik gelişim koordinatörü olarak başladı. Bu sezonun ardından 2 yıl (1997-99) Otto Baric, Joachim Löw, Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı. 2010-2014 arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı oldu. 2014-15'in tamamında, 2021-22 sezonunun da yarısında teknik direktörlüğe getirildi. Kartal, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'de 2.10 puan ortalaması yakaladı. Ligde toplamda 115 puan toplayıp, koltukta oturduğu sürede ligi ikinci sırada tamamladı.İsmail Kartal dün Suudi Arabistan'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzaladı. 62 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz Cumartesi topbaşı yapacak olan sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya başlayacak. Milli futbolcular ise 4 Temmuz'da idmana katılacak.