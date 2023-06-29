GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hedefte Fedor Chalov var

Galatasaray golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor. Bir yandan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcayan Aslan bir yandan da diğer isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar, CSKA Moskova'da forma giyen Fedor Chalov için harekete geçti. Galatasaray'ın yıldız oyuncu için teklif hazırlığı içinde olduğu vurgulandı. 2017 yılından beri Rus ekibinde forma giyen 25 yaşındaki golcü geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekti.

DEĞERİNİ ARTIRDI

Rus golcü Fedor Chalov'un 2017'de piyasa değeri sadece 400 bin Euro civarındaydı. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun şimdiki değeri ise 12 milyon Euro. Rus yıldız, yaklaşık 6 yıllık süreçte değerini artırmayı başardı. Galatasaray, golcü futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyor. (Takvim)