Galatasaray’da Lucas Torreira için pazarlık yok!

G.Saray, Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle elindeki kadroyu bozmak istemiyor. Nelsson, Boey ve Zaniolo'nun ardından Torreira için de menajerler sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Lazio, Uruguaylı oyuncu için 12 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı. Ancak başarılı ön libero takımdan ayrılmak istemediğini sezon açılışına gecikmesiz katılarak ortaya koydu. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasını Torreira'ya göre yaptı. Yönetim cephesinde de tavır, 27 yaşındaki oyuncunun kalmasından yana. Nelsson, Boey ve Zaniolo için tekliflere açık olan sarı-kırmızılılar, Torreira için çok üst düzey bir rakam olmadıkça görüşmeye kapalı olduğunu söylüyor.