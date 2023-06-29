Galatasaray’da plan işliyor

Galatasaray transfer politikasını aşama aşama planlıyor. Öncelik kiralık oyuncular İcardi ve Rashica'nın işini bitirmek. İkinci; belli bölgelere saptanan isimlerle görüşmeleri sürdürmek. Üçüncü ise, Şampiyonlar Ligi öncesi fırsat transferlerini kovalamak.Galatasaray benim duyumuma göre, 4 tane ses getirecek transfer yapacak. İcardi, G.Saray'a göz kırpıyor. Özellikle tatilde hep Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor.Arabistan defteri bence kapalı. Çünkü Wanda Nara gitmeyi istemiyor. Yayıncı kuruluş, İcardi'nin yarattığı sinerji ile Galatasaray'ın şampiyonluğu ile kapanan sezonda müthiş bir gelir elde etti. PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin G.Saray'a transferi için ciddi bir destekte bulunacaktır.Dursun Özbek,'a verdiği özel röportajda İcardi'nin transferini sponsorların üstleneceğini açıklamıştı.Zaniolo'nun ailesi de oğullarının, İstanbul'da ve G.Saray'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Rashica transferinde G.Saray'ın eli, oyuncunun gösterdiği ilgiden dolayı çok güçlü. Bence G.Saray transferi ağırdan almıyor, planlama doğrultusunda yapıyor. Geçen sene bu planlamalar tutmuş, ayağa kaldıran oyuncular Florya'ya gelmişti.G.Saray, ilk ön eleme maçına sadece Barış Alper ile çıkmaz. İcardi'nin yanına da mutlaka bir santrfor alınacak. Bunun için Erden Timur'un planında 4 isim var. Bunlardan bir tanesi mutlaka transfer olur ve 25-26 Temmuz'daki ilk ön elemede sahne alır diye düşünüyorum.Galatasaray'ın dolu tribünlere oynaması, kombinelere olan ilgi, sosyal medyadaki etkinliği ve gücü, yönetimin çalışkanlığı, 23. şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi hedefi, sponsorların Galatasaray'a olan ilgisini artırıyor. Göğüs reklamından KDV hariç 150 milyon dolar geleceğini öğrendim.Buradan çok yüksek bir gelir elde edilebileceği gibi yeni sponsorun bir oyuncuyu da Galatasaray'a getireceğini duydum. Galatasaray yeni sezona güçlü sponsorlarla ve ekonomisi güçlü bir yapıyla girecek.Başkanı Ali Koç'un, İsmail Kartal'ı göndermesi bir hataydı. Çünkü iddiasız bir takımı İsmail hoca, lig ikinciliğine taşıdı. İsmail hocanın Jesus'un ardından F.Bahçe'nin başına geçmesi kendisine ağır sorumluluklar getirecektir.İsmail Kartal bence ilk yatırımını yerli oyunculara yapar, kadro istikrarına değer verir ancak çok oyuncu yedek kulübesinde kalırsa takım içinde arızalar yaşanır. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Adana Demirspor ile yarış içinde olacak.Şenolhoca çalıştığı her takıma damgasını vurur. Beşiktaş'a ikinci kez geldi. Dip yapan Kartal'ı yeniden uçurdu. Beşiktaş bu sezon şampiyonluk yarışının içinde mutlaka olacaktır. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle üç yerli teknik adamın üç büyüklerle güzel bir yarışına tanık oluruz.Lale Orta çok yıprandı. MHK Başkanlığı için Cüneyt Çakır'ın ismi geçiyor. Ben olsaydım Mustafa Çulcu'yu MHK Başkanı yapardım. Türkiye'nin en kariyerli hakemi olanHakem kadrosunu da kendi belirlemeli.Başkan Ali Koç'un güvenoyuna ihtiyacı yok. Çünkü yeni bir seçim kararı almak F.Bahçe'ye zaman kaybettirir, oyuncu transferlerine zarar verir. Seçime bir yıldan az kaldı. Eğer Aziz Bey yeniden aday olmak isterse sezon sonunu beklemeli. Yeni bir başarısızlık söz konusu olursa adaylığını açıklamalı.Erden Timur, yine A Spor yayınında, belge ve bilgilere dayalı açıklamalarını yapacağını vurguladı. Ali Koç'un, "Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım" söylemini Sayın Erden Timur'a sordum. Kendisinin cevabı şöyle oldu: "Bir projenin böyle bir töhmet altında bırakılmaması, muhakkak açıklanması gerekiyor. Camia doğru bir projeyle ilgili itham altında bırakılıyor. Biz devletin malını satarak bir proje yapmıyoruz.Biz Florya'daki boş arazileri 1 milyar 85 milyon + KDV'ye satın aldık."TFF Başkanı Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Türk futbolu için gerçekten ciddi adımlar atıyor ve çok çalışıyor.Sabırlı olmak ve desteklemek gerekir. Umarıkm barış ortamını sağlarlar.Yunanlı oyuncular, Türkiye'de çok başarılı oluyorlar. Orsic'in transferi dilerim rekabet yaratır. Çünkü Trezeguet ve Visca en büyük rakipleri olacak.Asıl sorun, maliyetli oyuncuların nasıl gönderileceğidir.