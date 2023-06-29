Galatasaray’da plan işliyor

Galatasaray sezonu açtı amatransfer belirsizlikleri devam ediyor.En önemli mesele deİcardi. Alınacak mı, alınmayacakmı diye hergün papatya falı açılıyor.Panik yapmayı gerektirecekbir durum var mı?Neden işler ağırdan gidiyor?
Galatasaray transfer politikasını aşama aşama planlıyor. Öncelik kiralık oyuncular İcardi ve Rashica'nın işini bitirmek. İkinci; belli bölgelere saptanan isimlerle görüşmeleri sürdürmek. Üçüncü ise, Şampiyonlar Ligi öncesi fırsat transferlerini kovalamak. Erden Timur, A Spor'datransferlerle ilgili yaptığı açıklamada,sadece bir isme bağlı olmadıklarını;A, B, C, Dplanlarınınolduğunusöyledi. Galatasaray benim duyumuma göre, 4 tane ses getirecek transfer yapacak. İcardi, G.Saray'a göz kırpıyor. Özellikle tatilde hep Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Taraftarlarda İcardi'ye olansevgisini ve bağlılığını artırarak onune kadar çok istediklerini hissettiriyor. Arabistan defteri bence kapalı. Çünkü Wanda Nara gitmeyi istemiyor. Yayıncı kuruluş, İcardi'nin yarattığı sinerji ile Galatasaray'ın şampiyonluğu ile kapanan sezonda müthiş bir gelir elde etti. PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin G.Saray'a transferi için ciddi bir destekte bulunacaktır. İcardi'nin ücretide sponsorlar tarafından karşılanacak. Dursun Özbek, SABAH SPOR'a verdiği özel röportajda İcardi'nin transferini sponsorların üstleneceğini açıklamıştı. Rashica,Galatasaray'dan başka yerde oynamakistemiyor. Zaniolo'nun ailesi de oğullarının, İstanbul'da ve G.Saray'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Rashica transferinde G.Saray'ın eli, oyuncunun gösterdiği ilgiden dolayı çok güçlü. Bence G.Saray transferi ağırdan almıyor, planlama doğrultusunda yapıyor. Geçen sene bu planlamalar tutmuş, ayağa kaldıran oyuncular Florya'ya gelmişti.
DEVLER LİGİ'NE BİR TRANSFER GELİR SORU: Galatasaray'ın ŞampiyonlarLigi ön eleme maçına forvet transferiyapmadan çıkma ihtimali var.Barış Alper yeter mi?
G.Saray, ilk ön eleme maçına sadece Barış Alper ile çıkmaz. İcardi'nin yanına da mutlaka bir santrfor alınacak. Bunun için Erden Timur'un planında 4 isim var. Bunlardan bir tanesi mutlaka transfer olur ve 25-26 Temmuz'daki ilk ön elemede sahne alır diye düşünüyorum.
SPONSOR OYUNCU ALACAK! Galatasaray'da çok önemlisponsorluk anlaşmaları yapıldı.Büyük bir gelir elde edildi. Bubaşarı için yorumunuz nedir? Bugelir takıma nasıl yansır?
Galatasaray'ın dolu tribünlere oynaması, kombinelere olan ilgi, sosyal medyadaki etkinliği ve gücü, yönetimin çalışkanlığı, 23. şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi hedefi, sponsorların Galatasaray'a olan ilgisini artırıyor. Göğüs reklamından KDV hariç 150 milyon dolar geleceğini öğrendim. Stadın isim sponsoru daaçıklandı. Buradan çok yüksek bir gelir elde edilebileceği gibi yeni sponsorun bir oyuncuyu da Galatasaray'a getireceğini duydum. Galatasaray yeni sezona güçlü sponsorlarla ve ekonomisi güçlü bir yapıyla girecek.
İSMAİL KARTAL İÇİN ZOR SEZON FenerbahçeKulübü, İsmail Kartal'ıaçıkladı. Bu ismi eleştirenlerinsayısı da destekleyenlerkadar fazla. Kartal,takımı şampiyonluğa ulaştırabilirmi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İsmail Kartal'ı göndermesi bir hataydı. Çünkü iddiasız bir takımı İsmail hoca, lig ikinciliğine taşıdı. İsmail hocanın Jesus'un ardından F.Bahçe'nin başına geçmesi kendisine ağır sorumluluklar getirecektir. Ayrıca mevcut kadro tamamenkendisine ait değil ve yeni transferleryönetimin eseri... İsmail Kartal bence ilk yatırımını yerli oyunculara yapar, kadro istikrarına değer verir ancak çok oyuncu yedek kulübesinde kalırsa takım içinde arızalar yaşanır. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Adana Demirspor ile yarış içinde olacak. Yani bir rakip değil, en az 3 büyüklede kapışacak.
YERLİLERİN ŞOVU OLACAK Beşiktaş'ta ŞenolGüneş, geçtiğimiz sezongöreve geldikten sonragalibiyet serisi ile büyükbir başarıya imza attı.İsmail Kartal ve Okan Burukkarşısında bu sezonki şansını nasılgörüyorsunuz? Tecrübeli teknik adamaçık ara yapar mı?
Şenolhoca çalıştığı her takıma damgasını vurur. Beşiktaş'a ikinci kez geldi. Dip yapan Kartal'ı yeniden uçurdu. Beşiktaş bu sezon şampiyonluk yarışının içinde mutlaka olacaktır. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle üç yerli teknik adamın üç büyüklerle güzel bir yarışına tanık oluruz.
MHK'YE MUSTAFA ÇULCU GELMELİ Kulislerde MHK'nin başınaCüneyt Çakır'ın geçeceğikonuşuluyor. Siz ne diyorsunuz?Lale Orta'nın yerineCüneyt Çakır gelmeli mi?
Lale Orta çok yıprandı. MHK Başkanlığı için Cüneyt Çakır'ın ismi geçiyor. Ben olsaydım Mustafa Çulcu'yu MHK Başkanı yapardım. Türkiye'nin en kariyerli hakemi olan Çakır'ın daMHK Başkanı olmasıdoğru bir hamle olurama ekibini kendi seçmeli. Hakem kadrosunu da kendi belirlemeli.
ALİ KOÇ'UN GÜVENOYU ALMASINA GEREK YOK Aziz Yıldırım 'Kimse adayolmazsa ben olurum' diyerekrest çekti. Ali Koç sessiz. Sarılacivertliyönetimin güvenoyunaihtiyacı var mı?
Başkan Ali Koç'un güvenoyuna ihtiyacı yok. Çünkü yeni bir seçim kararı almak F.Bahçe'ye zaman kaybettirir, oyuncu transferlerine zarar verir. Seçime bir yıldan az kaldı. Eğer Aziz Bey yeniden aday olmak isterse sezon sonunu beklemeli. Yeni bir başarısızlık söz konusu olursa adaylığını açıklamalı.
ERDEN TİMUR ANLATACAK! Erden Timur 'Belge vebilgilere sahibim, açıklayacağım'dedi. Aradan biray geçti ama bir şey söylemedi.Ali Koç, 'Seçimbitsin Florya gerçeklerinisöyleyeceğim' dedi.Seçimin üzerinden günlergeçti, hâlâ sessiz. Bu sözlerigünü kurtarmak içinbir algı mıydı?
Erden Timur, yine A Spor yayınında, belge ve bilgilere dayalı açıklamalarını yapacağını vurguladı. Ali Koç'un, "Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım" söylemini Sayın Erden Timur'a sordum. Kendisinin cevabı şöyle oldu: "Bir projenin böyle bir töhmet altında bırakılmaması, muhakkak açıklanması gerekiyor. Camia doğru bir projeyle ilgili itham altında bırakılıyor. Biz devletin malını satarak bir proje yapmıyoruz. Mecidiyeköy'deki arsabizim tapulu malımızdı vegeçmişte bunu eski başkanımızAlp Yalman aldı. Biz Florya'daki boş arazileri 1 milyar 85 milyon + KDV'ye satın aldık."
SABIR VE DESTEK ŞART Futbol Federasyonugenel kurulu sonucuMehmet Büyükekşi tekaday olarak girdiği seçimde4 yıl daha başkanlıkkoltuğunda oturdu. YeniTFF'den hangi icraatlarıbeklersiniz?
TFF Başkanı Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Türk futbolu için gerçekten ciddi adımlar atıyor ve çok çalışıyor. Yeni icraatlaraimza atacaktır. Sabırlı olmak ve desteklemek gerekir. Umarıkm barış ortamını sağlarlar.
TRABZON'UN ASIL SORUNU MALİYETLİ OYUNCULARI Trabzonspor 3. Yunan futbolcuyuda kadrosuna kattı:Kourbelis. Ayrıca Orsic'i de aldı.Bordo-mavili takımın transferlerininasıl buluyorsunuz?
Yunanlı oyuncular, Türkiye'de çok başarılı oluyorlar. Orsic'in transferi dilerim rekabet yaratır. Çünkü Trezeguet ve Visca en büyük rakipleri olacak. Kourbelis deciddi katkı sağlar. Asıl sorun, maliyetli oyuncuların nasıl gönderileceğidir.