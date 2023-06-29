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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Galatasaray’da plan işliyor

Galatasaray’da plan işliyor

Murat Özbostan sordu, Levent Tüzemen cevapladı: G.Saray’ın transferde A, B, C, D planları var. Bunun üzerinden çalışmalar sürüyor.

Galatasaray sezonu açtı ama transfer belirsizlikleri devam ediyor. En önemli mesele de İcardi. Alınacak mı, alınmayacak mı diye her gün papatya falı açılıyor. Panik yapmayı gerektirecek bir durum var mı? Neden işler ağırdan gidiyor?
Galatasaray transfer politikasını aşama aşama planlıyor. Öncelik kiralık oyuncular İcardi ve Rashica'nın işini bitirmek. İkinci; belli bölgelere saptanan isimlerle görüşmeleri sürdürmek. Üçüncü ise, Şampiyonlar Ligi öncesi fırsat transferlerini kovalamak. Erden Timur, A Spor'da transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, sadece bir isme bağlı olmadıklarını; A, B, C, D planlarının olduğunu söyledi. Galatasaray benim duyumuma göre, 4 tane ses getirecek transfer yapacak. İcardi, G.Saray'a göz kırpıyor. Özellikle tatilde hep Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Taraftarlar da İcardi'ye olan sevgisini ve bağlılığını artırarak onu ne kadar çok istediklerini hissettiriyor. Arabistan defteri bence kapalı. Çünkü Wanda Nara gitmeyi istemiyor. Yayıncı kuruluş, İcardi'nin yarattığı sinerji ile Galatasaray'ın şampiyonluğu ile kapanan sezonda müthiş bir gelir elde etti. PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin G.Saray'a transferi için ciddi bir destekte bulunacaktır. İcardi'nin ücreti de sponsorlar tarafından karşılanacak. Dursun Özbek, SABAH SPOR'a verdiği özel röportajda İcardi'nin transferini sponsorların üstleneceğini açıklamıştı. Rashica, Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyor. Zaniolo'nun ailesi de oğullarının, İstanbul'da ve G.Saray'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Rashica transferinde G.Saray'ın eli, oyuncunun gösterdiği ilgiden dolayı çok güçlü. Bence G.Saray transferi ağırdan almıyor, planlama doğrultusunda yapıyor. Geçen sene bu planlamalar tutmuş, ayağa kaldıran oyuncular Florya'ya gelmişti.

DEVLER LİGİ'NE BİR TRANSFER GELİR
SORU: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına forvet transferi yapmadan çıkma ihtimali var. Barış Alper yeter mi?
G.Saray, ilk ön eleme maçına sadece Barış Alper ile çıkmaz. İcardi'nin yanına da mutlaka bir santrfor alınacak. Bunun için Erden Timur'un planında 4 isim var. Bunlardan bir tanesi mutlaka transfer olur ve 25-26 Temmuz'daki ilk ön elemede sahne alır diye düşünüyorum.



SPONSOR OYUNCU ALACAK!
Galatasaray'da çok önemli sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Büyük bir gelir elde edildi. Bu başarı için yorumunuz nedir? Bu gelir takıma nasıl yansır?
Galatasaray'ın dolu tribünlere oynaması, kombinelere olan ilgi, sosyal medyadaki etkinliği ve gücü, yönetimin çalışkanlığı, 23. şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi hedefi, sponsorların Galatasaray'a olan ilgisini artırıyor. Göğüs reklamından KDV hariç 150 milyon dolar geleceğini öğrendim. Stadın isim sponsoru da açıklandı. Buradan çok yüksek bir gelir elde edilebileceği gibi yeni sponsorun bir oyuncuyu da Galatasaray'a getireceğini duydum. Galatasaray yeni sezona güçlü sponsorlarla ve ekonomisi güçlü bir yapıyla girecek.

İSMAİL KARTAL İÇİN ZOR SEZON
Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ı açıkladı. Bu ismi eleştirenlerin sayısı da destekleyenler kadar fazla. Kartal, takımı şampiyonluğa ulaştırabilir mi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İsmail Kartal'ı göndermesi bir hataydı. Çünkü iddiasız bir takımı İsmail hoca, lig ikinciliğine taşıdı. İsmail hocanın Jesus'un ardından F.Bahçe'nin başına geçmesi kendisine ağır sorumluluklar getirecektir. Ayrıca mevcut kadro tamamen kendisine ait değil ve yeni transferler yönetimin eseri... İsmail Kartal bence ilk yatırımını yerli oyunculara yapar, kadro istikrarına değer verir ancak çok oyuncu yedek kulübesinde kalırsa takım içinde arızalar yaşanır. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Adana Demirspor ile yarış içinde olacak. Yani bir rakip değil, en az 3 büyükle de kapışacak.

YERLİLERİN ŞOVU OLACAK
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, geçtiğimiz sezon göreve geldikten sonra galibiyet serisi ile büyük bir başarıya imza attı. İsmail Kartal ve Okan Buruk karşısında bu sezonki şansını nasıl görüyorsunuz? Tecrübeli teknik adam açık ara yapar mı?
Şenol hoca çalıştığı her takıma damgasını vurur. Beşiktaş'a ikinci kez geldi. Dip yapan Kartal'ı yeniden uçurdu. Beşiktaş bu sezon şampiyonluk yarışının içinde mutlaka olacaktır. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle üç yerli teknik adamın üç büyüklerle güzel bir yarışına tanık oluruz.

MHK'YE MUSTAFA ÇULCU GELMELİ
Kulislerde MHK'nin başına Cüneyt Çakır'ın geçeceği konuşuluyor. Siz ne diyorsunuz? Lale Orta'nın yerine Cüneyt Çakır gelmeli mi?
Lale Orta çok yıprandı. MHK Başkanlığı için Cüneyt Çakır'ın ismi geçiyor. Ben olsaydım Mustafa Çulcu'yu MHK Başkanı yapardım. Türkiye'nin en kariyerli hakemi olan Çakır'ın da MHK Başkanı olması doğru bir hamle olur ama ekibini kendi seçmeli. Hakem kadrosunu da kendi belirlemeli.

ALİ KOÇ'UN GÜVENOYU ALMASINA GEREK YOK
Aziz Yıldırım 'Kimse aday olmazsa ben olurum' diyerek rest çekti. Ali Koç sessiz. Sarılacivertli yönetimin güvenoyuna ihtiyacı var mı?
Başkan Ali Koç'un güvenoyuna ihtiyacı yok. Çünkü yeni bir seçim kararı almak F.Bahçe'ye zaman kaybettirir, oyuncu transferlerine zarar verir. Seçime bir yıldan az kaldı. Eğer Aziz Bey yeniden aday olmak isterse sezon sonunu beklemeli. Yeni bir başarısızlık söz konusu olursa adaylığını açıklamalı.

ERDEN TİMUR ANLATACAK!
Erden Timur 'Belge ve bilgilere sahibim, açıklayacağım' dedi. Aradan bir ay geçti ama bir şey söylemedi. Ali Koç, 'Seçim bitsin Florya gerçeklerini söyleyeceğim' dedi. Seçimin üzerinden günler geçti, hâlâ sessiz. Bu sözleri günü kurtarmak için bir algı mıydı?
Erden Timur, yine A Spor yayınında, belge ve bilgilere dayalı açıklamalarını yapacağını vurguladı. Ali Koç'un, "Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım" söylemini Sayın Erden Timur'a sordum. Kendisinin cevabı şöyle oldu: "Bir projenin böyle bir töhmet altında bırakılmaması, muhakkak açıklanması gerekiyor. Camia doğru bir projeyle ilgili itham altında bırakılıyor. Biz devletin malını satarak bir proje yapmıyoruz. Mecidiyeköy'deki arsa bizim tapulu malımızdı ve geçmişte bunu eski başkanımız Alp Yalman aldı. Biz Florya'daki boş arazileri 1 milyar 85 milyon + KDV'ye satın aldık."

SABIR VE DESTEK ŞART
Futbol Federasyonu genel kurulu sonucu Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girdiği seçimde 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturdu. Yeni TFF'den hangi icraatları beklersiniz?
TFF Başkanı Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Türk futbolu için gerçekten ciddi adımlar atıyor ve çok çalışıyor. Yeni icraatlara imza atacaktır. Sabırlı olmak ve desteklemek gerekir. Umarıkm barış ortamını sağlarlar.

TRABZON'UN ASIL SORUNU MALİYETLİ OYUNCULARI
Trabzonspor 3. Yunan futbolcuyu da kadrosuna kattı: Kourbelis. Ayrıca Orsic'i de aldı. Bordo-mavili takımın transferlerini nasıl buluyorsunuz?
Yunanlı oyuncular, Türkiye'de çok başarılı oluyorlar. Orsic'in transferi dilerim rekabet yaratır. Çünkü Trezeguet ve Visca en büyük rakipleri olacak. Kourbelis de ciddi katkı sağlar. Asıl sorun, maliyetli oyuncuların nasıl gönderileceğidir.

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