Güç artık Fırtına’da

Trabzonspor’un 3 yeni transferini SABAH Spor, mercek altına aldı: Defansif yönüyle sivrilen ön libero Dimitrios Kourbelis, stoperde de forma giyiyor. İkili mücadelelerdeki başarısıyla ciddi ivme katıyor. Fernandez, hava toplarındaki yüzde 65'lik üstünlüğüyle geçtiğimiz sezon kulübünün en iyisi oldu. İsabetli paslarıyla öne çıkıyor. Orsic, ilk yarıda D.Zagreb'de 25 isabetli şutta 13 gol kaydetti. Her iki şutundan biri ağlarla buluşurken 8 de asist yaptı
Sezona Bjelica liderliğinde güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordomavililer, Panathinaikos'ta sözleşmesi sona eren Dimitrios Kourbelis, Valladolid'in stoperi Joaquin Fernandezve Southampton'dan Mislav Orsic'i renklerine bağladığını açıkladı. SABAH Spor, 3 oyuncuyu da mercek altına aldı. İşte yeni Fırtınalar...
SAVUNMADA 54 MAÇTA OYNADI
Kourbelis, ön liberoda forma giymesinin yanı sıra stoperde görev yapabiliyor. Kariyerinde 167 kez kendi mevkiindeter dökerken 54 defa da savunmanın ortasını korudu. 29 yaşındaki oyuncu, yerden ikili mücadele (%48) ve havadan ikili mücadelede (%54) büyük ivme sağlarken maç başı top çalma (1.3), engelleme(1), pas arasıyla (0.8) da takımını ateşliyor.
'PAS'TANIN ÇİLEĞİ FERNANDEZ
Stoper oynayan Fernandez, 1.90'lık boyuyla hava toplarına geçit vermiyor. Geçen sezon %65'lik üntünlüğüyle Valladolid'in en iyisi oldu. Rakip yarıalanda (%72) ve kendi sahasındakiisabetli (%89) paslarıyla öne çıktı. La Liga'da oynadığı 27 karşılaşmada 1 top hatası yaparak savunmadaki performasıyla parladı.
BJELİCA İLE KENDİNİ BULACAK
Sol kanat Orsic, bu sezon ikinci yarıda Southampton'da sadece 5 maçta 192 dakika forma giyebildi. Ada ekibine gelmeden önce Zagreb'de coştu. Çerçeveyi 25 defa bulup 13 kez fileleri sarsan Hırvat yıldız, %52 değerle her iki isabetli şutta bir gol kaydetti. Zagreb'de Bjelica ile iki sezonda 33 gol atıp, 16asist yaparak kariyer rekoru kırdı.
ÖNCE KONTROLSONRA İMZA
Trabzonspor;yeni transferleri Joaquin Fernandez ile Mislav Orsic'e kavuştu. Türkiye'ye ayak basan iki futbolcunun, bugün Trabzon'da sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İspanyol stoper Fernandez'in bonservisi bulunmazken Orsic için Southampton'a 2.2 milyon Euro'nun yanı sıra aynı şirkete bağlı Göztepe'ye, Taha Altıkardeş verildi. Bu arada Hırvat sol kanatın, transferinde aktif rol alarak İngiliz kulübüne, "Ben yenidenBjelica ile çalışmakve Trabzon'agitmek istiyorum" demesi yönetimi memnun etti. YUNUS EMRE SEL
BEKLENTİ EN AZ10'AR MİLYON EURO
Trabzonspor'da ismi ayrılacaklar arasında sıkça anılan Trezeguet ve UğurcanÇakır için yönetim kurulunun tavrı netleşti. Bu iki oyuncu adına menajerlere, "10 milyonEuro'nun altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek" mesajı verildi. Özellikle 27 yaşındaki Uğurcan'a; İnter, Monaco, Roma ve Nottingham Forrest'ın ilgisi bulunuyor. Ancak henüz kulübe resmi teklif gelmediği belirtilirken kamp döneminde temasların hızlanması bekleniyor. Mısırlı kanatTrezeguet'ye de Suudi Arabistan'dan farklıkulüplerin talip olduğu ifade edildi.
BARDHİ'YE KİRALIKİZİN ÇIKMADI
Sezon başında Trabzonspor'a, İspanya'nın Levante takımından transfer edilen Enis Bardhi geride kalan dönem içerisinde eleştirilen isimler arasında yer almıştı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bir Suudi Arabistan kulübü, ofansif orta saha oyuncusuiçin 300 bin Euro'luk kiralama teklifi yaptı. Ancak bu öneri yönetim kurulu tarafından yeterli görülmeyerek geri çevrildi.
OLİMPİAKOS'ARESTE REST
Yunan kulübü Olimpiakos, Trabzonspor'dan Marc Bartra'nın yanı sıra Maxi Gomez'e de talip oldu. Bordo-mavili kulübe fiyat beklentisini soran Komşu, Fırtına'nın sezon başında oyuncu için ödediği bedel olan 3 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul etmeyeceğine yönelik yanıt aldı. Trabzonspor Kulübü de Bartra ve Gomez'i isteyen Olimpiakos'tan Zinckernagel'e talip olmuş ancak ikifarklı teklifi de reddedilmişti.