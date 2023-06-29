Güç artık Fırtına’da

Sezona Bjelica liderliğinde güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordomavililer, Panathinaikos'ta sözleşmesi sona erenValladolid'in stoperiSouthampton'dan Mislav Orsic'i renklerine bağladığını açıkladı.Spor, 3 oyuncuyu da mercek altına aldı. İşte yeni Fırtınalar...Kourbelis, ön liberoda forma giymesinin yanı sıra stoperde görev yapabiliyor. Kariyerindeortasını korudu. 29 yaşındaki oyuncu, yerden ikili mücadele (%48) ve havadan ikili mücadelede (%54) büyük ivme sağlarkenda takımını ateşliyor.Stoper oynayan Fernandez, 1.90'lık boyuyla hava toplarına geçit vermiyor. Geçen sezon %65'lik üntünlüğüyle Valladolid'in en iyisi oldu.paslarıyla öne çıktı. La Liga'da oynadığı 27 karşılaşmada 1 top hatası yaparak savunmadaki performasıyla parladı.Sol kanat Orsic, bu sezon ikinci yarıda Southampton'da sadece 5 maçta 192 dakika forma giyebildi. Ada ekibine gelmeden önce Zagreb'de coştu. Çerçeveyi 25 defa bulup 13 kez fileleri sarsan Hırvat yıldız, %52 değerle her iki isabetli şutta bir gol kaydetti. Zagreb'de Bjelica ile iki sezondaTrabzonspor;yeni transferleri Joaquin Fernandez ile Mislav Orsic'e kavuştu. Türkiye'ye ayak basan iki futbolcunun, bugün Trabzon'da sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İspanyol stoper Fernandez'in bonservisi bulunmazken Orsic için Southampton'a 2.2 milyon Euro'nun yanı sıra aynı şirkete bağlı Göztepe'ye, Taha Altıkardeş verildi. Bu arada Hırvat sol kanatın, transferinde aktif rol alarak İngiliz kulübüne,demesi yönetimi memnun etti.Trabzonspor'da ismi ayrılacaklar arasında sıkça anılanveiçin yönetim kurulunun tavrı netleşti. Bu iki oyuncu adına menajerlere,mesajı verildi. Özellikle 27 yaşındaki Uğurcan'a; İnter, Monaco, Roma ve Nottingham Forrest'ın ilgisi bulunuyor. Ancak henüz kulübe resmi teklif gelmediği belirtilirken kamp döneminde temasların hızlanması bekleniyor.Sezon başında Trabzonspor'a, İspanya'nın Levante takımından transfer edilen Enis Bardhi geride kalan dönem içerisinde eleştirilen isimler arasında yer almıştı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini korurken,Ancak bu öneri yönetim kurulu tarafından yeterli görülmeyerek geri çevrildi.Yunan kulübü Olimpiakos, Trabzonspor'dan Marc Bartra'nın yanı sıra Maxi Gomez'e de talip oldu. Bordo-mavili kulübe fiyat beklentisini soran Komşu, Fırtına'nın sezon başında oyuncu için ödediği bedel olan 3 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul etmeyeceğine yönelik yanıt aldı. Trabzonspor Kulübü deve'i isteyen Olimpiakos'tan