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Giriş Tarihi: 29.6.2023 12:58

İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da!

DHA
İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra’da!

Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirilen Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Mekke'de hac ziyaretine giden İsmail Kartal, gece İstanbul'a geldi. Göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da alan Kartal, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı. Ekibi ile birlikte geceyi Samandıra'da geçiren İsmail Kartal, yeni takımın oluşması için oyuncu analizleri gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un da tam desteğini arkasına alan İsmail Kartal, takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak ve transfer konusunda yönetim harekete geçecek.

YERLİ TEKNİK ADAMLAR ARASINDA EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA SAHİP
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3'üncü, başkan Ali Koç döneminde ise 2'nci kez göreve geldi. Gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini toplayan Kartal, sarı-lacivertli ekipteki 2'nci dönemini alkışlarla tamamlamıştı. Ardından büyük umutlarla göreve getirilen Jorge Jesus istenileni veremeyince yeniden İsmail Kartal'da karar kılındı. Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'un yeniden takımın başına getirdiği Kartal, yerli teknik adamlar içerisinde ise en yüksek puan ortalamasına sahip. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması ile zirvede yer alan tecrübeli teknik adam, 2.16 ile Mustafa Denizli ve 2.08'le Aykut Kocaman'ı geride bıraktı. Kartal ayrıca, sarı-lacivertli ekiple şampiyonluk yaşayan yerli teknik direktörler Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan (1.88) yüksek puan ortalaması ile dikkatleri çekti.

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İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da!
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