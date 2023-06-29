Kartal’ın aklı Jean Onana’da

Yeni sezon öncesi birçok isimle görüşen ancak henüz resmi olarak bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Orta saha takviyesine öncelik veren siyah-beyazlıların, Lens forması giyen Jean Onana'yı gündemine aldığı öne sürüldü.23 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymeyi hedeflediği için yapılan teklife olumlu baktığı da vurgulandı.Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in, Beşiktaş yönetiminden transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.