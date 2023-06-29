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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Kartal’ın aklı Jean Onana’da

BERKAY TURAN
Kartal’ın aklı Jean Onana’da

Orta saha takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Fransa'ya kırdı. Fransız basını, Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemeyen 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberoyu siyah-beyazlıların gündemine aldığını yazdı

Yeni sezon öncesi birçok isimle görüşen ancak henüz resmi olarak bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Orta saha takviyesine öncelik veren siyah-beyazlıların, Lens forması giyen Jean Onana'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, Beşiktaş yönetiminin Kamerunlu ön liberoyla temasa geçtiği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymeyi hedeflediği için yapılan teklife olumlu baktığı da vurgulandı.

ŞENOL GÜNEŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SORDU
Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in, Beşiktaş yönetiminden transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. 1 Temmuz'da çalışmalarına start verecek olan takım, 9 Temmuz'da kamp için yurt dışında olacak. Tecrübeli hocanın bu dönem içinde istediği oyuncuların takıma katılmasını beklediği gelen haberler arasında.

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Kartal’ın aklı Jean Onana’da
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