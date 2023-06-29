Kartal’ın aklı Jean Onana’da

Orta saha takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Fransa'ya kırdı. Fransız basını, Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemeyen 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberoyu siyah-beyazlıların gündemine aldığını yazdı
Yeni sezon öncesi birçok isimle görüşen ancak henüz resmi olarak bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Orta saha takviyesine öncelik veren siyah-beyazlıların, Lens forması giyen Jean Onana'yı gündemine aldığı öne sürüldü. ÜnlüFransız gazetesi L'Equipe'te yeralan haberde, Beşiktaş yönetimininKamerunlu ön liberoyla temasa geçtiğibelirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymeyi hedeflediği için yapılan teklife olumlu baktığı da vurgulandı.
ŞENOL GÜNEŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SORDU
Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in, Beşiktaş yönetiminden transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. 1 Temmuz'da çalışmalarınastart verecek olan takım, 9Temmuz'da kamp için yurt dışındaolacak. Tecrübeli hocanınbu dönem içinde istediğioyuncuların takımakatılmasını beklediğigelen haberler arasında.