Mauro Icardi için flaş yorum! "Rahatını bozmaz"

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı. Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi İcardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi. Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.



MALİ DURUMA BAKARSAK GELMEZ AMA

Yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistan ihtimaline bakarsak gelmez ama İcardi, Galatasaray'ı çok sevdi ve taraftarlar tarafından da çok sevildi. İstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor. Alışkanlığını ve buradaki rahatını bozmak istemez. Son dakikaya kadar Galatasaray'ı zorlar ve bekler" ifadeleri ön plana çıktı.





KORKUTAN KAZA

Barış Alper Yılmaz, bayram ziyareti nedeniyle özel aracıyla memleketi Rize'ye giderken Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobille çarpıştı. Arabalar hasar görürken, Galatasaray'ın milli futbolcusu yara almadı. Diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı. TFF ve Galatasaray, Barış Alper için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Futbolcu da bir paylaşım yapıp, "Çok şükür iyiyiz. Herkese sağlıklı bayramlar dilerim" dedi.



G.SARAY SPONSORU AÇIKLADI

Cimbom, SABAH Spor'un yazdığı gibi stat isim sponsorluğu için Rams Global ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarıkırmızılılar, detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirirken şu ifadeleri kullandı: "Anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak." Anlaşmanın 5 yıllık imzalandığı ve sponsorun, Galatasaray'a her bir sezon için 7.5 milyon Euro + KDV ödeyeceği öğrenildi.