Mert tamam!

Türkiye'ye transferi yılan hikâyesine dönen Mert Müldür'ün yolu, sonunda İstanbul'a düşüyor… Fenerbahçe, daha önce 4 büyük kulüp ile de adı geçen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı. Ardından Mert'in kulübü Sassuolo ile de temas kuran sarı-lacivertliler,milli futbolcu için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İtalyan ekibi henüz bu teklife cevap vermese de,bildirildi. Geçen sezonve sadece 3 resmi maçta 59 dakika süre alabilen Mert'in yanı sıra F.Bahçe için bir iddia da İtalyan medyasından geldi. Kanarya'nın, Avusturyalı forvet Arnautovic için Bologna ile görüştüğü belirtildi.