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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Mert tamam!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Mert tamam!

Fenerbahçe, Sassuolo’nun milli sağ beki Mert Müldür ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüne de 2 milyon Euro bonservis önerildi

Türkiye'ye transferi yılan hikâyesine dönen Mert Müldür'ün yolu, sonunda İstanbul'a düşüyor… Fenerbahçe, daha önce 4 büyük kulüp ile de adı geçen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı. Ardından Mert'in kulübü Sassuolo ile de temas kuran sarı-lacivertliler, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan milli futbolcu için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İtalyan ekibi henüz bu teklife cevap vermese de, transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Geçen sezon ayak bileğinde çatlak oluşan ve sadece 3 resmi maçta 59 dakika süre alabilen Mert'in yanı sıra F.Bahçe için bir iddia da İtalyan medyasından geldi. Kanarya'nın, Avusturyalı forvet Arnautovic için Bologna ile görüştüğü belirtildi.

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