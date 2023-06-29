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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Ozan Beşiktaş’ta

Ozan Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, Hull City’de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce Bursaspor ve Milli Takım'da birlikte çalıştığı Ozan Tufan'ı isteyince yönetim harekete geçti. Siyah-beyazlı kurmaylar, Hull City forması giyen 28 yaşındaki orta sahaya ulaşarak teklif yaptı. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan tecrübeli futbolcu, olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine kulübüyle bonservis pazarlıklarına başlayan yönetimin, daha önce de adı sık sık gündeme gelen oyuncunun transferini en kısa sürede bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

TÜRKİYE'DE 267 MAÇTA TER DÖKTÜ
Türkiye kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'da 267 maçta forma giyen Ozan Tufan, bu karşılaşmalarda 25 gol attı. Milli futbolcu, 35 asistlik performans gerçekleştirdi. Ter döktüğü süre boyunca şampiyonluk yaşayamadı.

GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN

KENDİNİ TEKRAR BULUR
Ozan Tufan, Türkiye'de iniş-çıkışları çok olan ender futbolculardan. Fizik var, yetenek var, Güneş'in istediği özelliklere sahip. Ancak Ozan'ın performansındaki kişiye özel değişkenlikler bir soru işareti. Sergen hocayla iyi performans sergiliyor, Ali-Veli hocayla performans düşüklüğü yaşıyor. Maç seçen futbolcuları biliriz. Sanki Ozan, teknik direktör seçiyor. Şenol Güneş toparlar mı? Toparlar. Faydalı olur mu? Olur. Ama bir oyuncu, özellikle büyük kulüplerde hoca nedeniyle değil profesyonel dinamikler içinde oynamalı. Ozan Tufan'ın sözleşme şartları, belirleyici rol olmalıdır.

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Ozan Beşiktaş’ta
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