Rahatını bozmaz

Takım arkadaşları, İcardi’nin G.Saray’a döneceğine inanıyor: "İstanbul'u, taraftarları ve buradaki yaşamı çok seviyor. Alışkanlığını ve rahatını bozmak istemez. Son dakikaya kadar G.Saray'ı bekler"
Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı. Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcularında gündem maddesiİcardi'nin dönüpdönmeyeceğiydi. Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.
MALİ DURUMA BAKARSAK GELMEZ AMA
Yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistanihtimaline bakarsak gelmezama İcardi, Galatasaray'ı çoksevdi ve taraftarlar tarafındanda çok sevildi. İstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor. Alışkanlığını ve buradakirahatını bozmak istemez.Son dakikaya kadar Galatasaray'ızorlar ve bekler" ifadeleri ön plana çıktı.
TORREİRA'DA PAZARLIK YOK
G.Saray, Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle elindeki kadroyu bozmak istemiyor. Nelsson,Boey ve Zaniolo'nun ardından Torreira için de menajerler sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Lazio, Uruguaylıoyuncu için 12 milyon Euro bonservisigözden çıkardı. Ancak başarılı ön libero takımdan ayrılmak istemediğini sezon açılışına gecikmesiz katılarak ortaya koydu. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasını Torreira'ya göre yaptı. Yönetim cephesinde de tavır, 27 yaşındaki oyuncunun kalmasından yana. Nelsson, Boey ve Zaniolo içintekliflere açık olan sarı-kırmızılılar, Torreira için çok üst düzey bir rakam olmadıkça görüşmeye kapalı olduğunu söylüyor.
KORKUTAN KAZA
Barış Alper Yılmaz, bayram ziyareti nedeniyle özel aracıyla memleketi Rize'ye giderken Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobille çarpıştı. Arabalar hasar görürken, Galatasaray'ın milli futbolcusu yara almadı. Diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı. TFF ve Galatasaray, Barış Alper için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Futbolcu da bir paylaşım yapıp, "Çok şükür iyiyiz.Herkese sağlıklı bayramlardilerim" dedi.
G.SARAYSPONSORUAÇIKLADI
Cimbom, SABAH Spor'un yazdığı gibi stat isim sponsorluğu için Rams Global ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarıkırmızılılar, detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirirken şu ifadeleri kullandı: "Anlaşmadünya standartlarındasponsorluk geliriylede Türk futbolunungeleceğine ışıktutacak." Anlaşmanın 5 yıllık imzalandığı ve sponsorun, Galatasaray'a her birsezon için 7.5 milyonEuro + KDV ödeyeceği öğrenildi.