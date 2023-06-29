Rahatını bozmaz

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı. Taraftar kadarTakım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.Yapılan yorumlarda, "Mali şartlara veİstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor.ifadeleri ön plana çıktı.G.Saray, Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle elindeki kadroyu bozmak istemiyor.ardındaniçin de menajerler sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı.Ancak başarılı ön libero takımdan ayrılmak istemediğini sezon açılışına gecikmesiz katılarak ortaya koydu. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasını Torreira'ya göre yaptı. Yönetim cephesinde de tavır, 27 yaşındaki oyuncunun kalmasından yana.Torreira için çok üst düzey bir rakam olmadıkça görüşmeye kapalı olduğunu söylüyor.Barış Alper Yılmaz, bayram ziyareti nedeniyle özel aracıyla memleketi Rize'ye giderken Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobille çarpıştı. Arabalar hasar görürken, Galatasaray'ın milli futbolcusu yara almadı. Diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı., Barış Alper için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Futbolcu da bir paylaşım yapıp,dedi.Cimbom, SABAH Spor'un yazdığı gibi stat isim sponsorluğu için Rams Global ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarıkırmızılılar, detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirirken şu ifadeleri kullandı:Anlaşmanın 5 yıllık imzalandığı ve sponsorun,öğrenildi.