TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-jae, Bayern Münih’e imza atıyor

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae, Napoli'den Bayern Münih'e transfer oluyor. Bayern'in teklifini kabul eden Güney Koreli futbolcu, Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşarken sezona da damga vuran oyunculardan birisi oldu. Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak için Bayern Münih ve Manchester United kapışıyordu. Bu mücadeleden galip gelen taraf Alman devi oldu.

50 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kim, Bayern Münih'in sözleşme teklifini kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern, Kim Min-jae'nin sözleşmesinde yer alan ve temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan "50 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini kullanarak futbolcunun bonservisini alacak.

Uzun süredir Kim'i kadrosuna katmak isteyen Manchester United ise stoper takviyesi için başka isimlere yönelecek. Geçen yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Güney Koreli futbolcu, İtalyan takımının 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğuna savunmadaki başarılı performansıyla büyük katkı sağladı.