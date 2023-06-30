Benim hissettiğim; Arda Güler kalmayacak. Sadece doğru takımı arıyor ve bunu Fenerbahçe'yi - taraftarlarını en az incitecek, ikna edecek şekilde yapmaya çalışıyor.Transfer tercihlerindevurgusu var. Ona, İsmail Kartal'dan daha fazla sahip çıkıp, güvenecek bir isim de bence zor bulur.İlk görev bu zaten. 2015'te otobüsü kurşunlanmasa, bir şampiyonluğu zaten vardı İsmail hocanın. Sezonun yarısında aldığı takımı da şampiyonluk potasına soktu, zamanı kalmadı.Geçen sezonun eksik noktalarını tek tek tespit edecek, sonra "yok" edecek ve her rakibe karşı başka bir formülle oynayacaktır. Bunu son gelişinde de gördük.Jesus'un, "Galatasaray maçı önemli değil, finali düşünüyoruz" demesi, yeterli bir sebep aslında. Fenerbahçe'nin hassasiyetleri, olmazsa olmazları var. Ali Koç'un "DNA" vurgusu, bunları kapsıyor.Hani "Hakemi de yeneceksin" derler ya, öyle bir mücadele göstermeli.Fenerbahçe'nin teknik direktörü için beraberlik kötü sonuç olmalı.Yoksa; herkes antrenman yaptırmayı biliyor, analiz değerlendiriyor.Teknik adamın üç silahı var.Yönetimin desteği… Geri dönüş kararı zaten bunu ispatlıyor.Taraftar desteği… Neredeyse taraftarın yüzde 100'ü bu süreçte İsmail Kartal'ı istedi, arkasında duracaklardır.Futbolcunun saygısı…Sonra antrenmanlara bakar. Orada bir farklılık olduğunu görürse, komutanıyla savaşı kazanacağına inanır ve arkasından gelir. İsmail hoca bu oyuncularla çalıştı.Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Böyle bir karakter var takımın başında.Türk oyuncular için bulunmaz fırsat var. Yabancı oyuncuları yönetecek olan,Sorumluluk alırlar, daha fazla aidiyet gösterirler, diğerlerini de bunları yapmak zorunda bırakırlar. İsmail Kartal'ın adaletli olduğunu da biliyorlar. Sert bir rekabet yaşatacak ve hak edene formayı verecektir.Türk futbolunun en tecrübeli ismi böyle bir şey söylüyorsa, bir bildiği vardır. Kendisi de bu görevi yaptı. Muhtemelen orada yaşadıklarına bakarak, uyarıda bulunuyor. Ali Koç ise konuşmalarında Fenerbahçe kadar, futbolun doğru yönetilip, diğer kulüplerin de gelişmesi gerektiğini savunuyor.Kulüpler Birliği'nde de kolları bu amaçla sıvadı.Tarzları farklı olan çok değerli teknik direktörler. Nenad Bjelica haricindekiler Süper Lig'in şifrelerine hakimler.Dördü de oyuncularını tanıyor. Bu sene geldi ama kadronun büyük bölümüyle çalıştı İsmail hoca.Ödemelerin aksaması ve kriz anlarındaki yanlış hamleler performansları etkiler.Hem de çok önemli. Galatasaray ile Beşiktaş santrfor takımı. Mauro İcardi veya Vincent Aboubakar olmadığında yüzde 50 geri giderler. Sorunlarını çözemezler. O yüzden bu oyunculara çok büyük kontratlar veriyorlar. İcardi, Kerem'i de oynattı.Dzeko'nun geldiği takımda Arda Güler kilit oyuncu.Şenol Güneş kliniğinde eski günlerine dönebilir. Nasıl Burak Yılmaz bu tedaviden sağlıklı çıktıysa, Salih Uçan yarım sezonda A Milli Takım'a çağrıldıysa, Ozan Tufan da bu ortamda kendini tekrar bulabilir.Şenol hoca da bu garantiyi veriyor güvendiği isimlere. Yani; top Ozan'da aslında…Bjelica tam bir sistem hocasıdır. Dinamo Zagreb'i üç sezonda ilmek ilmek ördü, müthiş bir takım haline getirdi.Transferlere baktığımızda omurgayı kurduğunu söyleyebiliriz. Kalecisi var. Stoper ve merkez orta sahayı transfer etti,şimdi dalları süslemenin peşine düşecek.Trabzonspor'un sezona iyi girmesi ve taraftarını yanına alması gerekiyor.Bjelica'ya biraz zaman versinler, takımı nasıl inşa ettiğine baksınlar.