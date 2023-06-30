Arda Güler bayramın ilkgünü bir paylaşım yaptı. Birmilyona yakın beğeni, 22 binde yorum aldı. Yorumların büyükçoğunluğunda 'Bizimlekal' ifadesi vardı. Bu işin sonune olacak?
Benim hissettiğim; Arda Güler kalmayacak. Sadece doğru takımı arıyor ve bunu Fenerbahçe'yi - taraftarlarını en az incitecek, ikna edecek şekilde yapmaya çalışıyor. Bunlarİsmail hoca gelmeden önceydi. Transfer tercihlerinde 'oynayacağıtakım' vurgusu var. Ona, İsmail Kartal'dan daha fazla sahip çıkıp, güvenecek bir isim de bence zor bulur. Fenerbahçe'de 1 sezon dahaoynamaya ikna olabilir.
TARAFTARI ŞAMPİYONLUĞAİNANDIRMASI LAZIM Beklenildiği gibi İsmail Kartal açıklandı. Dahaönce bu seçimle ilgili sizin görüşünüzü almıştık.Artık iş resmiyete döküldü. Çok net bir şekildesoruyorum; İsmail Kartal, Fenerbahçe'yişampiyon yapabilir mi?
İlk görev bu zaten. 2015'te otobüsü kurşunlanmasa, bir şampiyonluğu zaten vardı İsmail hocanın. Sezonun yarısında aldığı takımı da şampiyonluk potasına soktu, zamanı kalmadı. Fenerbahçe formasını 11 sezon giymiş birteknik adamın zaten başka planı ve amacıolamaz. Geçen sezonun eksik noktalarını tek tek tespit edecek, sonra "yok" edecek ve her rakibe karşı başka bir formülle oynayacaktır. Bunu son gelişinde de gördük. Önemli olan takımını ve taraftarı buna inandırması.Hem söylemleri hem de sahadaki oyun kalitesi ile göstermeli.
'HAKEMİ DEYENECEKSİN'GİBİ BİR TAKIMRUHU YAPMALI! Ali Koç kulübün DNA'sını bilen bir teknikadam derken, İsmail Kartal'ı zaten işaret etmişti.Başkan, saha dışında ne bekliyor ki buDNA örneğini verdi?
Jesus'un, "Galatasaray maçı önemli değil, finali düşünüyoruz" demesi, yeterli bir sebep aslında. Fenerbahçe'nin hassasiyetleri, olmazsa olmazları var. Ali Koç'un "DNA" vurgusu, bunları kapsıyor. Fenerbahçe sürekli arayan, taraftarıheyecana sürükleyen bir futbol oynamalı. Hani "Hakemi de yeneceksin" derler ya, öyle bir mücadele göstermeli.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü için beraberlik kötü sonuç olmalı. Her şey bir tarafa, taraftarıdoğru yönetmeli, hep yanında tutmalı, tansiyonudoğru yönetmeli. Yoksa; herkes antrenman yaptırmayı biliyor, analiz değerlendiriyor.
TEKNİK ADAMIN3 SİLAHI VARDIR! Çok geniş bir kadro göze çarpıyor. Büyükyıldızların adı da transferde geçiyor. Böylebir ekibi İsmail Kartal'ın yönetebileceğini düşünüyormusunuz?
Teknik adamın üç silahı var. 1- Yönetimin desteği… Geri dönüş kararı zaten bunu ispatlıyor. 2- Taraftar desteği… Neredeyse taraftarın yüzde 100'ü bu süreçte İsmail Kartal'ı istedi, arkasında duracaklardır. 3- Futbolcunun saygısı… Yönetimve taraftarın arkasında olduğu bir teknik direktöre, futbolcu"a" diyemez. Sonra antrenmanlara bakar. Orada bir farklılık olduğunu görürse, komutanıyla savaşı kazanacağına inanır ve arkasından gelir. İsmail hoca bu oyuncularla çalıştı. Birbirlerini tanıyorlar.Çok önemli yıldızlarla oynadı da,Fenerbahçe'deki günlerinde çalıştı da. Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Böyle bir karakter var takımın başında.
EN ÇOK ROSSİ VETÜRKLER'E YARADI İsmail Kartal'ın gelişi takımda ençok hangi futbolcuları memnun eder,onun sistemi kimlere yarar?
Türk oyuncular için bulunmaz fırsat var. Yabancı oyuncuları yönetecek olan, onları sıcaktutacak dinamikler Türk oyunculardır. Sorumluluk alırlar, daha fazla aidiyet gösterirler, diğerlerini de bunları yapmak zorunda bırakırlar. İsmail Kartal'ın adaletli olduğunu da biliyorlar. Sert bir rekabet yaşatacak ve hak edene formayı verecektir. Diego Rossi en iyi örnek.Herkes eleştirirken, İsmail Kartal takımınönemli futbolcusu haline getirdi.
ALİ KOÇ, AZİZYILDIRIM'I DİNLEMELİ Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Kulüpler Birliğibaşkanlığının ne faydası var. Bırak ve kulübeodaklan" tavsiyesinde bulundu. Sizce Yıldırımbu konuda haklı mı?
Türk futbolunun en tecrübeli ismi böyle bir şey söylüyorsa, bir bildiği vardır. Kendisi de bu görevi yaptı. Muhtemelen orada yaşadıklarına bakarak, uyarıda bulunuyor. Ali Koç ise konuşmalarında Fenerbahçe kadar, futbolun doğru yönetilip, diğer kulüplerin de gelişmesi gerektiğini savunuyor. Rekabetingelişmeyi ve gelirleri arttıracağını düşünüyor. Kulüpler Birliği'nde de kolları bu amaçla sıvadı. Sonuçta şampiyon olamadıysa,tartışılır hale geldiyse,Aziz Başkan'ı dinlemeli…
HEPSİ LİGİN ŞİFRELERİNİBİLİYOR! MÜTHİŞ YARIŞAHAZIR OLUN İsmail Kartal, Okan Buruk, Şenol Güneşve Nenad Bjelica arasındaki mücadelede hangiteknik adamı daha şanslı görüyorsunuz?
Tarzları farklı olan çok değerli teknik direktörler. Nenad Bjelica haricindekiler Süper Lig'in şifrelerine hakimler. "Şifre" derken, hakemlerüzerinde kurdukları baskıdan ve etkidenbahsediyorum. Dördü de oyuncularını tanıyor. Bu sene geldi ama kadronun büyük bölümüyle çalıştı İsmail hoca. Bu da bize çok çekişmeliderbiler vadediyor. Müthiş maçlarolacak. Ayrıntı, yönetimlerin katkısı. Ödemelerin aksaması ve kriz anlarındaki yanlış hamleler performansları etkiler.
İCARDİ VE ABOUBAKAR YOKSAİKİ TAKIM YÜZDE 50 GERİDE! F.Bahçe'de Arda, Galatasaray'daise gündem İcardi. Sabahakşam hem biz hem de Avrupa basınıyazıyor. İcardi, Galatasaray içinbu kadar önemli mi?
Hem de çok önemli. Galatasaray ile Beşiktaş santrfor takımı. Mauro İcardi veya Vincent Aboubakar olmadığında yüzde 50 geri giderler. Sorunlarını çözemezler. O yüzden bu oyunculara çok büyük kontratlar veriyorlar. İcardi, Kerem'i de oynattı. Arjantinli olmazsa,Galatasaray nefessiz kalır. Dzeko'nun geldiği takımda Arda Güler kilit oyuncu. Valencia'ya attığı pasları hatırlayın.Dzeko'yu sahada denklemekatacak isimler lazım.
OZAN'I ANCAKGÜNEŞ TEDAVİ EDER Ozan Tufan'ın, Beşiktaş'a geleceği haberlerivar. Fenerbahçe'de bekleneni veremedi.Hull City'de de başarılı olamadı. Bursa'da yıldızınıparlatan Şenol Güneş'le ne yapar?
Şenol Güneş kliniğinde eski günlerine dönebilir. Nasıl Burak Yılmaz bu tedaviden sağlıklı çıktıysa, Salih Uçan yarım sezonda A Milli Takım'a çağrıldıysa, Ozan Tufan da bu ortamda kendini tekrar bulabilir. Bu oyuncular istendiklerini,değerli olduklarını anladıklarında bunakarşılık veriyorlar. Şenol hoca da bu garantiyi veriyor güvendiği isimlere. Yani; top Ozan'da aslında…
BJELİCA'YA ZAMANVERMELERİ ŞART Trabzonspor yinetransfere hızlı başladı.Tıpkı şampiyon oldduğusezon olduğu gibi.Nokta atışları yapıyor.RakiplerininAvrupa'da damücadele edeceğisezondabordo-mavili takımşampiyonluğaoynayabilir mi?
Bjelica tam bir sistem hocasıdır. Dinamo Zagreb'i üç sezonda ilmek ilmek ördü, müthiş bir takım haline getirdi. Trabzonspor'dada oyuncularınarkasından yürümesinisağlamalı. Transferlere baktığımızda omurgayı kurduğunu söyleyebiliriz. Kalecisi var. Stoper ve merkez orta sahayı transfer etti, Orsicile hücum bölgesine takviyeyaptı. Gövdeyi tamamladı, şimdi dalları süslemenin peşine düşecek.
Trabzonspor'un sezona iyi girmesi ve taraftarını yanına alması gerekiyor. Benşampiyonluk hedefinin veyaiddiasının takımda baskıyaratacağını düşünüyorum. Bjelica'ya biraz zaman versinler, takımı nasıl inşa ettiğine baksınlar.