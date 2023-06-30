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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Arda Güler kalmayacak!

Arda Güler kalmayacak!

Murat Özbostan sordu Gürcan Bilgiç cevapladı

Arda Güler bayramın ilk günü bir paylaşım yaptı. Bir milyona yakın beğeni, 22 bin de yorum aldı. Yorumların büyük çoğunluğunda 'Bizimle kal' ifadesi vardı. Bu işin sonu ne olacak?
Benim hissettiğim; Arda Güler kalmayacak. Sadece doğru takımı arıyor ve bunu Fenerbahçe'yi - taraftarlarını en az incitecek, ikna edecek şekilde yapmaya çalışıyor. Bunlar İsmail hoca gelmeden önceydi. Transfer tercihlerinde 'oynayacağı takım' vurgusu var. Ona, İsmail Kartal'dan daha fazla sahip çıkıp, güvenecek bir isim de bence zor bulur. Fenerbahçe'de 1 sezon daha oynamaya ikna olabilir.

TARAFTARI ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRMASI LAZIM
Beklenildiği gibi İsmail Kartal açıklandı. Daha önce bu seçimle ilgili sizin görüşünüzü almıştık. Artık iş resmiyete döküldü. Çok net bir şekilde soruyorum; İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir mi?
İlk görev bu zaten. 2015'te otobüsü kurşunlanmasa, bir şampiyonluğu zaten vardı İsmail hocanın. Sezonun yarısında aldığı takımı da şampiyonluk potasına soktu, zamanı kalmadı. Fenerbahçe formasını 11 sezon giymiş bir teknik adamın zaten başka planı ve amacı olamaz. Geçen sezonun eksik noktalarını tek tek tespit edecek, sonra "yok" edecek ve her rakibe karşı başka bir formülle oynayacaktır. Bunu son gelişinde de gördük. Önemli olan takımını ve taraftarı buna inandırması. Hem söylemleri hem de sahadaki oyun kalitesi ile göstermeli.

'HAKEMİ DE YENECEKSİN' GİBİ BİR TAKIM RUHU YAPMALI!
Ali Koç kulübün DNA'sını bilen bir teknik adam derken, İsmail Kartal'ı zaten işaret etmişti. Başkan, saha dışında ne bekliyor ki bu DNA örneğini verdi?
Jesus'un, "Galatasaray maçı önemli değil, finali düşünüyoruz" demesi, yeterli bir sebep aslında. Fenerbahçe'nin hassasiyetleri, olmazsa olmazları var. Ali Koç'un "DNA" vurgusu, bunları kapsıyor. Fenerbahçe sürekli arayan, taraftarı heyecana sürükleyen bir futbol oynamalı. Hani "Hakemi de yeneceksin" derler ya, öyle bir mücadele göstermeli.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü için beraberlik kötü sonuç olmalı. Her şey bir tarafa, taraftarı doğru yönetmeli, hep yanında tutmalı, tansiyonu doğru yönetmeli. Yoksa; herkes antrenman yaptırmayı biliyor, analiz değerlendiriyor.

TEKNİK ADAMIN 3 SİLAHI VARDIR!
Çok geniş bir kadro göze çarpıyor. Büyük yıldızların adı da transferde geçiyor. Böyle bir ekibi İsmail Kartal'ın yönetebileceğini düşünüyor musunuz?
Teknik adamın üç silahı var. 1- Yönetimin desteği… Geri dönüş kararı zaten bunu ispatlıyor. 2- Taraftar desteği… Neredeyse taraftarın yüzde 100'ü bu süreçte İsmail Kartal'ı istedi, arkasında duracaklardır. 3- Futbolcunun saygısı… Yönetim ve taraftarın arkasında olduğu bir teknik direktöre, futbolcu "a" diyemez. Sonra antrenmanlara bakar. Orada bir farklılık olduğunu görürse, komutanıyla savaşı kazanacağına inanır ve arkasından gelir. İsmail hoca bu oyuncularla çalıştı. Birbirlerini tanıyorlar. Çok önemli yıldızlarla oynadı da, Fenerbahçe'deki günlerinde çalıştı da. Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Böyle bir karakter var takımın başında.



EN ÇOK ROSSİ VE TÜRKLER'E YARADI
İsmail Kartal'ın gelişi takımda en çok hangi futbolcuları memnun eder, onun sistemi kimlere yarar?
Türk oyuncular için bulunmaz fırsat var. Yabancı oyuncuları yönetecek olan, onları sıcak tutacak dinamikler Türk oyunculardır. Sorumluluk alırlar, daha fazla aidiyet gösterirler, diğerlerini de bunları yapmak zorunda bırakırlar. İsmail Kartal'ın adaletli olduğunu da biliyorlar. Sert bir rekabet yaşatacak ve hak edene formayı verecektir. Diego Rossi en iyi örnek. Herkes eleştirirken, İsmail Kartal takımın önemli futbolcusu haline getirdi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'I DİNLEMELİ
Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Kulüpler Birliği başkanlığının ne faydası var. Bırak ve kulübe odaklan" tavsiyesinde bulundu. Sizce Yıldırım bu konuda haklı mı?
Türk futbolunun en tecrübeli ismi böyle bir şey söylüyorsa, bir bildiği vardır. Kendisi de bu görevi yaptı. Muhtemelen orada yaşadıklarına bakarak, uyarıda bulunuyor. Ali Koç ise konuşmalarında Fenerbahçe kadar, futbolun doğru yönetilip, diğer kulüplerin de gelişmesi gerektiğini savunuyor. Rekabetin gelişmeyi ve gelirleri arttıracağını düşünüyor. Kulüpler Birliği'nde de kolları bu amaçla sıvadı. Sonuçta şampiyon olamadıysa, tartışılır hale geldiyse, Aziz Başkan'ı dinlemeli…

HEPSİ LİGİN ŞİFRELERİNİ BİLİYOR! MÜTHİŞ YARIŞA HAZIR OLUN
İsmail Kartal, Okan Buruk, Şenol Güneş ve Nenad Bjelica arasındaki mücadelede hangi teknik adamı daha şanslı görüyorsunuz?
Tarzları farklı olan çok değerli teknik direktörler. Nenad Bjelica haricindekiler Süper Lig'in şifrelerine hakimler. "Şifre" derken, hakemler üzerinde kurdukları baskıdan ve etkiden bahsediyorum. Dördü de oyuncularını tanıyor. Bu sene geldi ama kadronun büyük bölümüyle çalıştı İsmail hoca. Bu da bize çok çekişmeli derbiler vadediyor. Müthiş maçlar olacak. Ayrıntı, yönetimlerin katkısı. Ödemelerin aksaması ve kriz anlarındaki yanlış hamleler performansları etkiler.

İCARDİ VE ABOUBAKAR YOKSA İKİ TAKIM YÜZDE 50 GERİDE!
F.Bahçe'de Arda, Galatasaray'da ise gündem İcardi. Sabah akşam hem biz hem de Avrupa basını yazıyor. İcardi, Galatasaray için bu kadar önemli mi?
Hem de çok önemli. Galatasaray ile Beşiktaş santrfor takımı. Mauro İcardi veya Vincent Aboubakar olmadığında yüzde 50 geri giderler. Sorunlarını çözemezler. O yüzden bu oyunculara çok büyük kontratlar veriyorlar. İcardi, Kerem'i de oynattı. Arjantinli olmazsa, Galatasaray nefessiz kalır. Dzeko'nun geldiği takımda Arda Güler kilit oyuncu. Valencia'ya attığı pasları hatırlayın. Dzeko'yu sahada denkleme katacak isimler lazım.

OZAN'I ANCAK GÜNEŞ TEDAVİ EDER
Ozan Tufan'ın, Beşiktaş'a geleceği haberleri var. Fenerbahçe'de bekleneni veremedi. Hull City'de de başarılı olamadı. Bursa'da yıldızını parlatan Şenol Güneş'le ne yapar?
Şenol Güneş kliniğinde eski günlerine dönebilir. Nasıl Burak Yılmaz bu tedaviden sağlıklı çıktıysa, Salih Uçan yarım sezonda A Milli Takım'a çağrıldıysa, Ozan Tufan da bu ortamda kendini tekrar bulabilir. Bu oyuncular istendiklerini, değerli olduklarını anladıklarında buna karşılık veriyorlar. Şenol hoca da bu garantiyi veriyor güvendiği isimlere. Yani; top Ozan'da aslında…

BJELİCA'YA ZAMAN VERMELERİ ŞART
Trabzonspor yine transfere hızlı başladı. Tıpkı şampiyon oldduğu sezon olduğu gibi. Nokta atışları yapıyor. Rakiplerinin Avrupa'da da mücadele edeceği sezonda bordo-mavili takım şampiyonluğa oynayabilir mi?
Bjelica tam bir sistem hocasıdır. Dinamo Zagreb'i üç sezonda ilmek ilmek ördü, müthiş bir takım haline getirdi. Trabzonspor'da da oyuncuların arkasından yürümesini sağlamalı. Transferlere baktığımızda omurgayı kurduğunu söyleyebiliriz. Kalecisi var. Stoper ve merkez orta sahayı transfer etti, Orsic ile hücum bölgesine takviye yaptı. Gövdeyi tamamladı, şimdi dalları süslemenin peşine düşecek.
Trabzonspor'un sezona iyi girmesi ve taraftarını yanına alması gerekiyor. Ben şampiyonluk hedefinin veya iddiasının takımda baskı yaratacağını düşünüyorum. Bjelica'ya biraz zaman versinler, takımı nasıl inşa ettiğine baksınlar.

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