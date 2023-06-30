Aslan’dan sürpriz golcü hamlesi! Simon Banza...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi transferinin henüz netlik kazanmamasının ardından Portekiz'de forma giyen başarılı futbolcu gündeme dahil edildi. Galatasaray'ın transfer gündemine gelen tecrübeli oyuncuya teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği aktarıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

ICARDI'DE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezonun bitmesinin ardından Paris Saint Germain'e geri döndü. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Arjantinli golcüye, Suudi Arabistan'dan da takımların talip olduğu öğrenildi.

SIMON BANZA GÜNDEMDE

Ajansspor'un haberine göre; Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Braga'da forma giyen Simon Banza'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Simon Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine onay verdiği belirtildi. 26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda Braga formasını tam 47 maçta giydi. Fransız oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Simon Banza takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.