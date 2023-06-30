Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan'dan sürpriz golcü hamlesi! Simon Banza...
Giriş Tarihi: 30.6.2023 11:57

Aslan'dan sürpriz golcü hamlesi! Simon Banza...

Aslan’dan sürpriz golcü hamlesi! Simon Banza...

Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir golcü daha geldi. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen tecrübeli forvetin transferine Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi transferinin henüz netlik kazanmamasının ardından Portekiz'de forma giyen başarılı futbolcu gündeme dahil edildi. Galatasaray'ın transfer gündemine gelen tecrübeli oyuncuya teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği aktarıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

ICARDI'DE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezonun bitmesinin ardından Paris Saint Germain'e geri döndü. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Arjantinli golcüye, Suudi Arabistan'dan da takımların talip olduğu öğrenildi.

SIMON BANZA GÜNDEMDE
Ajansspor'un haberine göre; Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Braga'da forma giyen Simon Banza'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Simon Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine onay verdiği belirtildi. 26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda Braga formasını tam 47 maçta giydi. Fransız oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Simon Banza takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Kıyılarda belediyecilik çöktü!
Erdoğan Putin’i de camiye götürdü
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
"Türkiye süper güç" diyen Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan'dan sürpriz golcü hamlesi! Simon Banza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA