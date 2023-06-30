En zorda en iyisi!

Fenerbahçe’nin sıkıntılı dönemlerinde görevden kaçmayan İsmail Kartal, bundan alnının akıyla çıkmayı bildi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, son 8 sezonda geçici hocalar ve Jorge Jesus hariç görev yapan 7 teknik direktör arasında 2.10 puan ortalamasıyla en iyi isim oldu. Onu, Kocaman ile Bulut takip etti
Fenerbahçe'nin neferi ifadesiyle bir yıllık anlaşma imzalandığı açıklanan İsmail Kartal, üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 62 yaşındaki çalıştırıcı; uzun yıllar formasını giydiği, şampiyonluklar yaşadığı ve antrenörlük yaptığı takımın başına ilk kezAziz Yıldırım'ın başkanlığında (2014-15)Ersun Yanal'ın ayrılmasındansonra geçmişti. Yanal'ın vedasından tam 9 gün sonra görevi devralan Kartal, o sezona G.Saray'ı yenipSüper Kupa şampiyonluğuile başlamış,yarışı da lig ikincisiolarak tamamlamıştı.
İKİ DÖNEMİNİ DE İKİNCİ TAMAMLADI
Kartal'ın ikinci kez göreve çağrılması AliKoç yönetiminde 2021-22 sezonunun devrearasında Vitor Pereira ile yolların ayrılmasındansonra olmuştu. Tecrübeli hoca,bu dönemi de ikinci olarak bitirmişti. Kartal,toplam 1.5 sezonluk görev sürecinde 2.10puan ortalaması tutturdu. Buperformansıyla göreve getirilen geçiciisimler ve en son ayrılan JorgeJesus (2.21) haricinde görev yapmış 7teknik direktör arasından en iyi puanortalamasına sahip hoca olarak kayıtlarageçti. Kartal'ı, Aykut Kocaman (2.07)ile Erol Bulut (2.00) takip etti.
DERBİ CANAVARI!
Jorge Jesus yönetiminde derbilerdesıfır çeken (3M-1B) Fenerbahçe, İsmailKartal'ın önderliğinde ezeli rakiplerinekarşı ortaya koyduğu performansla alkışalmıştı. 2021-22'de Beşiktaş'la deplasmanda1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler,Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlupetmişti. 2014-15'te ise evinde Beşiktaş'ıve G.Saray'ı 1-0 yenmiş, deplasmandasiyah-beyazlıları 2-0'la geçmiş, sarıkırmızılılara2-1 yenilmişti. 2014-15 sezonuna ise Süper Kupafinalinde G.Saray'ı 3-2 mağlupederek şampiyonlukyaşamıştı.
İLK FOTOĞRAF
Kutsal topraklardan Ali Koç'un özel uçağıyla dönen Kartal, ayağının tozuyla Samandıra'ya gitmişti. Tatilden dönen Koç, dün Samandıra'da yeni hocasını ziyaret etti. Bu buluşmanın ilk fotoğrafını F.Bahçe pay-paylaştı. 5 yıldızlı yeni logo laştı. önünde özellikle poz verilmesi dikkat çekti.
İŞTE RUSYAPROGRAMI
Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü İsmail Kartal yönetiminde Samandıra'da toplanacak. Milli takımlara gidenler 5 Temmuz'da kampa dahil olacak. 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Pari Premier Kupası'na katılmak için Rusya'ya gidecek. Burada 9 Temmuz'da Zenit (19.30), 12 Temmuz'da Kızılyıldız (19.30), 15 Temmuz'da Neftchi PFK (14.00) ile karşılaşacak. Son maçın ardından İstanbul'a dönecek.