En zorda en iyisi!

Fenerbahçe'nin neferi ifadesiyle bir yıllık anlaşma imzalandığı açıklanan İsmail Kartal, üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 62 yaşındaki çalıştırıcı; uzun yıllar formasını giydiği, şampiyonluklar yaşadığı ve antrenörlük yaptığı takımın başınaYanal'ın vedasından tam 9 gün sonra görevi devralan Kartal, o sezonaKartal'ın ikinci kez göreve çağrılmasıTecrübeli hoca,bu dönemi de ikinci olarak bitirmişti.Buperformansıyla göreve getirilen geçiciisimler ve en son ayrılan JorgeJesus (2.21) haricinde görev yapmış 7teknik direktör arasından en iyi puanortalamasına sahip hoca olarak kayıtlarageçti.Fenerbahçe, İsmailKartal'ın önderliğinde ezeli rakiplerinekarşı ortaya koyduğu performansla alkışalmıştı.2014-15'te ise2014-15 sezonuna iseşampiyonlukyaşamıştı.Kutsal topraklardan Ali Koç'un özel uçağıyla dönen Kartal, ayağının tozuyla Samandıra'ya gitmişti. Tatilden dönen Koç, dün Samandıra'da yeni hocasını ziyaret etti. Bu buluşmanın ilk fotoğrafını F.Bahçe pay-paylaştı. 5 yıldızlı yeni logo laştı. önünde özellikle poz verilmesi dikkat çekti.Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü İsmail Kartal yönetiminde Samandıra'da toplanacak. Milli takımlara gidenler 5 Temmuz'da kampa dahil olacak. 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Pari Premier Kupası'na katılmak için Rusya'ya gidecek. Burada 9 Temmuz'da Zenit (19.30), 12 Temmuz'da Kızılyıldız (19.30), 15 Temmuz'da Neftchi PFK (14.00) ile karşılaşacak. Son maçın ardından İstanbul'a dönecek.