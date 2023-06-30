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Giriş Tarihi: 30.6.2023 09:12 Son Güncelleme: 30.6.2023 09:13

Fenerbahçe'de Wilfired Zaha için sürpriz formül!

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Wilfired Zaha için sürpriz formül!

Fenerbahçe Başkanı, Fildişi Sahilli forveti ikna etmek için kesenin ağzını açtı, oyuncunun fikri değişti.

Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından hedefe Wilfried Zaha'yı koyan Fenerbahçe, forvet ve sol kanatta oynayabilen Fildişi Sahilli futbolcu için tüm şartları zorluyor. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'a gelmiş, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Zaha için ilk temas da o zaman kurulmuştu. İtalya'dan Lazio ile Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan futbolcu, Avrupa'da kalmak istiyor. Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu, geçen sezon (vergiler dahil) yıllık 7.7 milyon Euro gibi bir rakama oynuyordu. Fenerbahçe ile futbolcunun temsilcileri önceki gün Londra'da buluştu. Son detaylar üzerinde konuşuldu. Türkiye'de vergi ödemeyecek olan yıldız futbolcuya, Dzeko'ya ödenen 4.2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif edildi. Bu rakamın büyük bir kısmını da Başkan Ali Koç'un finanse edeceği iddia edildi.

KİMDİR?
30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kadı. 7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. (5 gol-2asist), 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. (2 gol-1 asist) 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.

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Fenerbahçe'de Wilfired Zaha için sürpriz formül!
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