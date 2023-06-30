Fenerbahçe’de Wilfired Zaha için sürpriz formül!

Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından hedefe Wilfried Zaha'yı koyan Fenerbahçe, forvet ve sol kanatta oynayabilen Fildişi Sahilli futbolcu için tüm şartları zorluyor. 30 yaşındaki oyuncununZaha için ilk temas da o zaman kurulmuştu. İtalya'dan Lazio ile Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan futbolcu, Avrupa'da kalmak istiyor.tecrübeli oyuncu, geçen sezon (vergiler dahil) yıllıkgibi bir rakama oynuyordu.Son detaylar üzerinde konuşuldu. Türkiye'de vergi ödemeyecek olan yıldız futbolcuya, Dzeko'ya ödenen 4.2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif edildi. Bu rakamın büyük bir kısmını da Başkan Ali Koç'un finanse edeceği iddia edildi.30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kadı. 7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. (5 gol-2asist), 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. (2 gol-1 asist) 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.