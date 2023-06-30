İmzaya para yok!

Beşiktaş yarın sezonu açacak ancak henüz imza attırılan bir isim bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Amartey, Djiku ve Kuzyaev için pazarlıklar sürüyor. Halil Dervişoğlu içinse yeni bir adım atılacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıklarına yeni transferlerin yetişmesini istedi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Siyahbeyazlılar yarın topbaşı yapacak fakat transfer listesindeki isimler boşa masına rağmen talep ettikleri imza parası işi zorlaştırıyor. Savunma içinDaniel Amartey ve Djiku,orta sahayı güçlendirmekiçin de Daler Kuzyaev'detemaslar sürüyor.
DANİEL AMARTEY VE DJİKU'DA SORUN AYNI
Tayyip Talha'nın yaşadığısakatlık nedeniyle yaklaşık 6 aysonra sahalara dönebilecek olmasınedeniyle savunmaya öncelikverilmiş durumda. Beşiktaş,Leicester City ile sözleşmesibiten Ganalı Amartey'e odaklandı.Ancak boşta olduğu içinbirçok kulübün dikkatini çeken28 yaşındaki futbolcunun imzaparası isteği işi zorluyor. Stoperdışında sağ bek ve ön liberoda oynayabilen Alexander Djiku'nunda Fransız ekibi Strasbourgile sözleşmesi bitti. Ondada sorun imza parası. Beşiktaş,prensip olarak kimseye imza parasıödemek istemiyor.
KONTRAT SÜRESİ TAMAM ŞİMDİ SIRA ÜCRETTE
Siyah-beyazlıtakımın orta saha transferinde gündemine aldığı isim, Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev. Geçen sezon Rusya liginde 26 maçta forma giyen ve 5 gol-6 asistle 11 gole katkı veren 30 yaşındaki oyuncu da imza parası ile Beşiktaş'ı zorluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği 30 yaşındaki Rus oyuncu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
DERVİŞOĞLU BEKLEMEDE
Hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'yla görüşen Beşiktaş, oyuncu ile prensipte anlaşmıştı. Ancak İngiliztemsilcisinin 10 milyonEuro'luk talebiylegeri çekilmişti. Bu transferde ısrarcı olan Kartal, önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için şartları zorlayacak.