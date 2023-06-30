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Giriş Tarihi: 30.6.2023

İmzaya para yok!

İmzaya para yok!

Beşiktaş yarın sezonu açacak ancak henüz imza attırılan bir isim bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Amartey, Djiku ve Kuzyaev için pazarlıklar sürüyor. Halil Dervişoğlu içinse yeni bir adım atılacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıklarına yeni transferlerin yetişmesini istedi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Siyahbeyazlılar yarın topbaşı yapacak fakat transfer listesindeki isimler boşa masına rağmen talep ettikleri imza parası işi zorlaştırıyor. Savunma için Daniel Amartey ve Djiku, orta sahayı güçlendirmek için de Daler Kuzyaev'de temaslar sürüyor.

DANİEL AMARTEY VE DJİKU'DA SORUN AYNI
Tayyip Talha'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönebilecek olması nedeniyle savunmaya öncelik verilmiş durumda. Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi biten Ganalı Amartey'e odaklandı. Ancak boşta olduğu için birçok kulübün dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcunun imza parası isteği işi zorluyor. Stoper dışında sağ bek ve ön libero da oynayabilen Alexander Djiku'nun da Fransız ekibi Strasbourg ile sözleşmesi bitti. Onda da sorun imza parası. Beşiktaş, prensip olarak kimseye imza parası ödemek istemiyor.

KONTRAT SÜRESİ TAMAM ŞİMDİ SIRA ÜCRETTE
Siyah-beyazlı takımın orta saha transferinde gündemine aldığı isim, Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev. Geçen sezon Rusya liginde 26 maçta forma giyen ve 5 gol-6 asistle 11 gole katkı veren 30 yaşındaki oyuncu da imza parası ile Beşiktaş'ı zorluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği 30 yaşındaki Rus oyuncu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

DERVİŞOĞLU BEKLEMEDE
Hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'yla görüşen Beşiktaş, oyuncu ile prensipte anlaşmıştı. Ancak İngiliz temsilcisinin 10 milyon Euro'luk talebiyle geri çekilmişti. Bu transferde ısrarcı olan Kartal, önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için şartları zorlayacak.

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