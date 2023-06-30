İmzaya para yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıklarına yeni transferlerin yetişmesini istedi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Siyahbeyazlılar yarın topbaşı yapacak fakat transfer listesindeki isimler boşa masına rağmen talep ettikleri imza parası işi zorlaştırıyor.nedeniyle savunmaya öncelikverilmiş durumda.Ancak boşta olduğu içinbirçok kulübün dikkatini çeken28 yaşındaki futbolcunun imzaparası isteği işi zorluyor.da Fransız ekibi Strasbourgile sözleşmesi bitti. Ondada sorun imza parası. Beşiktaş,prensip olarak kimseye imza parasıödemek istemiyor.Siyah-beyazlıtakımın orta saha transferinde gündemine aldığı isim, Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev. Geçen sezon Rusya liginde 26 maçta forma giyen ve 5 gol-6 asistle 11 gole katkı veren 30 yaşındaki oyuncu da imza parası ile Beşiktaş'ı zorluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği 30 yaşındaki Rus oyuncu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'yla görüşen Beşiktaş, oyuncu ile prensipte anlaşmıştı. AncakBu transferde ısrarcı olan Kartal, önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için şartları zorlayacak.