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Giriş Tarihi: 30.6.2023 10:20 Son Güncelleme: 30.6.2023 10:23

Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Joaquin Fernandez’i resmen açıkladı!

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı ve Türkiye'ye getirdiği İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

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Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı!
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