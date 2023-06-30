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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Ya 35 milyon Euro ya hiç!

Ya 35 milyon Euro ya hiç!

Zaniolo, “Juventus’a gitmek isterim” dedi ama Galatasaray’ın tavrı net. Oyuncunun bonservisinde indirim yapılması söz konusu değil

İtalyan basınına konuşan Nicolo Zaniolo, "Her zaman bir Juventus hayranı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim. Ancak iki tarafın da mutlu olacağı şartlar oluşması gerek" dedi. Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kafasındaki, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği hakkındaki soru işaretleri iyice arttı. Galatasaray'ın planı ise net... Yönetim, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'nin görevde kaldığı süre içinde her zaman Zaniolo'yu takıma çağırmasına kesin gözü ile bakıyor.

TAKAS TEKLİFİNE KAPALI
Bu nedenle, yıldız futbolcunun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde indirime gitmeden değerini bulması beklenecek. Transferde pazarlık ve takası elinin tersi ile itmeye hazırlanan sarı-kırmızılı idareciler, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oyuncudan da faydalanmak istiyor.

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Ya 35 milyon Euro ya hiç!
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