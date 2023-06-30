Ya 35 milyon Euro ya hiç!

İtalyan basınına konuşan Nicolo Zaniolo, "Her zaman bir Juventus hayranı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim. Ancak iki tarafın da mutlu olacağı şartlar oluşması gerek" dedi. Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kafasındaki, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği hakkındaki soru işaretleri iyice arttı. Galatasaray'ın planı ise net... Yönetim, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'nin görevde kaldığı süre içinde her zaman Zaniolo'yu takıma çağırmasına kesin gözü ile bakıyor.Transferde pazarlık ve takasıelinin tersi ile itmeye hazırlanansarı-kırmızılı idareciler, ŞampiyonlarLigi gruplarına kalmak için oyuncudanda faydalanmak istiyor.