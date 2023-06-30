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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Zaha’da sürpriz formül!

Zaha’da sürpriz formül!

Fenerbahçe Başkanı, Fildişi Sahilli forveti ikna etmek için kesenin ağzını açtı, oyuncunun fikri değişti

Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından hedefe Wilfried Zaha'yı koyan Fenerbahçe, forvet ve sol kanatta oynayabilen Fildişi Sahilli futbolcu için tüm şartları zorluyor. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'a gelmiş, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Zaha için ilk temas da o zaman kurulmuştu. İtalya'dan Lazio ile Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan futbolcu, Avrupa'da kalmak istiyor. Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu, geçen sezon (vergiler dahil) yıllık 7.7 milyon Euro gibi bir rakama oynuyordu. Fenerbahçe ile futbolcunun temsilcileri önceki gün Londra'da buluştu. Son detaylar üzerinde konuşuldu. Türkiye'de vergi ödemeyecek olan yıldız futbolcuya, Dzeko'ya ödenen 4.2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif edildi. Bu rakamın büyük bir kısmını da Başkan Ali Koç'un finanse edeceği iddia edildi.

KİMDİR?
30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kadı. 7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. (5 gol-2asist), 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. (2 gol-1 asist) 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.

MERT MÜLDÜR'DE GERİ SAYIM!
F.Bahçe, prensip anlaşmasına vardığı Mert Müldür'ün kulübü Sassuolo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kanarya, Haziran 2024'e kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için İtalyan ekibine 2.5 milyon Euro teklif etti. Sassuolo ise oyuncusu için 4 milyon Euro istiyor. Hem sağ bek hem de sol bekte görev alabilen Mert'te anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 2 maçta oynayabilmişti.

SAMATTA'DAN MANİDAR PAYLAŞIM
F.Bahçe'nin 2020'de Aston Villa'dan kiraladığı, 2021'de 6 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ally Samatta, önce Royal Antwerp'e kiralanmış, geçen sezon da Genk'e gönderilmişti. Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesini tamamlayan Tanzanyalı golcü, sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılmak için dün İstanbul'a geldi. Samatta'nın uçaktan yaptığı paylaşıma iliştirdiği şarkının sözleri ise manidardı: "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim."

3 MİLYONLUK KİM 50 MİLYONU GÖRDÜ!
F.Bahçe'nin 2021'de BJ Guoan'dan 3 milyon Euro bonservisle aldığı, geçen sezon 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı Kim Min-jae'nin yeni adresi kesinleşti. Ülkesi Güney Kore için mecburi askerlik görevini tamamlayan tecrübeli stoper, Bayern Münih'in 5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Alman ekibi, 50 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediği an Kim imzayı atacak.

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