Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1 yıl daha Fenerbahçe
Giriş Tarihi: 1.7.2023

1 yıl daha Fenerbahçe

ÇAĞDAŞ HALICI
1 yıl daha Fenerbahçe

Arda Güler için İstanbul’a gelen Barcelona’nın teklifi herkesi mutlu etti. Başkan Laporta, “La Liga gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor” derken planlarını ortaya koydu: “Bir yıl F.Bahçe’de oynasın, sonra bize gelsin.”

İngiltere, İtalya ve İspanya'da ilgi uyandıran Arda Güler için son olarak Barcelona'nın ortaya koyduğu plan, herkesi mutlu edecek gibi görünüyor. Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta TV3'teki Onze adlı spor programına yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu. Laporta, kulübün sportif direktörü Deco'nun, 18 yaşındaki oyuncunun transferini görüşmek üzere İstanbul'da olduğunu ifade ederek, Deco, Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. La Liga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da ilgi uyandırdı" şeklinde konuştu.

ARDA BİR HAFTA SÜRE İSTEDİ
Barcelona'nın teklifinin ardından Başkan Ali Koç, Arda ve ailesiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan, uzun yıllardır sponsorluk desteği verdiği Barcelona'nın Arda için en doğru adres olacağını ve kendisinin de gönlünden buranın geçtiğini söyledi. Bir yıl daha kalacak olmasının da hem F.Bahçe hem de kendi gelişimi açısından iyi olacağının altını çizdi. Arda Güler ve ailesinin bu teklife olumlu baktıkları ve Katalan ekibinden bir hafta süre istedikleri öğrenildi. Genç futbolcunun iki gündür sosyal medya hesabından paylaştığı gülen fotoğrafların perde arkasında da bu gelişmenin olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
Ayasofya Camisi önünde provakasyon yapmıştı! Bir daha ülkemize giremeyecek…
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık göndermesi: FETÖ sana sunarken sesin çıkmıyordu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
1 yıl daha Fenerbahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA