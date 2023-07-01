1 yıl daha Fenerbahçe

İngiltere, İtalya ve İspanya'da ilgi uyandıran Arda Güler için son olarak Barcelona'nın ortaya koyduğu plan, herkesi mutlu edecek gibi görünüyor. Katalan ekibinin başkanıArda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu. Laporta, kulübün sportif direktörü Deco'nun, 18 yaşındaki oyuncunun transferini görüşmek üzere İstanbul'da olduğunu ifade ederek,Arda, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da ilgi uyandırdı" şeklinde konuştu.Barcelona'nın teklifinin ardından Başkan Ali Koç, Arda ve ailesiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı.Bir yıl daha kalacak olmasının da hem F.Bahçe hem de kendi gelişimi açısından iyi olacağının altını çizdi. Arda Güler ve ailesinin bu teklife olumlu baktıkları ve Katalan ekibinden bir hafta süre istedikleri öğrenildi.