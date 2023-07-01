1 yıl daha Fenerbahçe

Arda Güler için İstanbul’a gelen Barcelona’nın teklifi herkesi mutlu etti. Başkan Laporta, “La Liga gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor” derken planlarını ortaya koydu: “Bir yıl F.Bahçe’de oynasın, sonra bize gelsin.”
İngiltere, İtalya ve İspanya'da ilgi uyandıran Arda Güler için son olarak Barcelona'nın ortaya koyduğu plan, herkesi mutlu edecek gibi görünüyor. Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta TV3'tekiOnze adlı spor programına yaptığıaçıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu. Laporta, kulübün sportif direktörü Deco'nun, 18 yaşındaki oyuncunun transferini görüşmek üzere İstanbul'da olduğunu ifade ederek, Deco, Arda'nın büyük biryetenek olduğunu söylüyor.Transferi sonlandırmayaçalışıyoruz. Genç bir futbolcu.La Liga bu yıla ait olmayan,gelecek sezonlara ilişkin transferleryapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da ilgi uyandırdı" şeklinde konuştu.
ARDA BİR HAFTA SÜRE İSTEDİ
Barcelona'nın teklifinin ardından Başkan Ali Koç, Arda ve ailesiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan,uzun yıllardır sponsorluk desteği verdiğiBarcelona'nın Arda için en doğruadres olacağını ve kendisinin de gönlündenburanın geçtiğini söyledi. Bir yıl daha kalacak olmasının da hem F.Bahçe hem de kendi gelişimi açısından iyi olacağının altını çizdi. Arda Güler ve ailesinin bu teklife olumlu baktıkları ve Katalan ekibinden bir hafta süre istedikleri öğrenildi. Genç futbolcunun iki gündürsosyal medya hesabından paylaştığı gülenfotoğrafların perde arkasında da bugelişmenin olduğu öğrenildi.