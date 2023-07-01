Beşiktaş’a gün doğdu

Beşiktaş, transferde sessizliğini koruyor.siyah-beyazlılar, daha önce Milan'ın kapısını çalarak Ante Rebic için nabız yoklamıştı. Bu oyuncu için olumlu haberler geldi. Serie A ekibi, 29 yaşındaki Hırvat sol kanadaMilan,oyuncu içinkiralama tekliflerine açık.İtalyan basını,ve bu şartlarda Beşiktaş'a gidebileceğiniyazdı. Futbolcuyuisteyen kulüpler arasındabir başka İtalyan ekibiAtalanta da bulunuyor.Milan'da geride kalan sezonda 31 resmi maça çıktı. 1229 dakika sahada kalırken 3 gol-2 asistle oynadı.Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Daler Kuzyaev, Zenit'ten yeni kontrat alabilmek için siyah-beyazlıların ilgisini kullanıyor. Kulübüyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki Rus orta saha, ailesiyle tatilde. Transfer görüşmelerini yürüten Baba Adyam Kuzyaev ise pazarlıklarda "Beşiktaş'ın ilgisi ciddi, oraya gidebiliriz" kozuyla Zenit'ten daha iyi şartlarda yeni sözleşme almaya çalışıyor.