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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Beşiktaş’a gün doğdu

Beşiktaş’a gün doğdu

Milan, yeni sezonda kadroda düşünülmediğini Ante Rebic’e söyledi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat için nabız yoklamış ancak istediği cevabı alamamıştı. Bu gelişmenin ardından, kiralık formülü ile masaya dönecek

Yeni sezon için bugün topbaşı yapacak Beşiktaş, transferde sessizliğini koruyor. En uygun isimlere en uygun şartlarda imza attırmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, daha önce Milan'ın kapısını çalarak Ante Rebic için nabız yoklamıştı. Bu oyuncu için olumlu haberler geldi. Serie A ekibi, 29 yaşındaki Hırvat sol kanada yeni sezonda kendisini kadroda düşünmediklerini iletti.

SERİE A'DAN ATALANTA DA FUTBOLCUYU İSTİYOR
Milan, 2019 yılından bu yana sözleşmesini elinde tuttuğu ve yıllık 3.5 milyon Euro maaş ödediği oyuncu için kiralama tekliflerine açık. İtalyan basını, Ante Rebic'in, İstanbul kulübünü sevdiğini ve bu şartlarda Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı. Futbolcuyu isteyen kulüpler arasında bir başka İtalyan ekibi Atalanta da bulunuyor.

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Milan'da geride kalan sezonda 31 resmi maça çıktı. 1229 dakika sahada kalırken 3 gol-2 asistle oynadı.

KUZYAEV'DEN ÇİRKİN OYUN
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Daler Kuzyaev, Zenit'ten yeni kontrat alabilmek için siyah-beyazlıların ilgisini kullanıyor. Kulübüyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki Rus orta saha, ailesiyle tatilde. Transfer görüşmelerini yürüten Baba Adyam Kuzyaev ise pazarlıklarda "Beşiktaş'ın ilgisi ciddi, oraya gidebiliriz" kozuyla Zenit'ten daha iyi şartlarda yeni sözleşme almaya çalışıyor.

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