Beşiktaş’a gün doğdu

Milan, yeni sezonda kadroda düşünülmediğini Ante Rebic’e söyledi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat için nabız yoklamış ancak istediği cevabı alamamıştı. Bu gelişmenin ardından, kiralık formülü ile masaya dönecek
Yenisezon içinbugün topbaşıyapacak Beşiktaş, transferde sessizliğini koruyor. Enuygun isimlere en uygunşartlarda imza attırmayakararlı olan siyah-beyazlılar, daha önce Milan'ın kapısını çalarak Ante Rebic için nabız yoklamıştı. Bu oyuncu için olumlu haberler geldi. Serie A ekibi, 29 yaşındaki Hırvat sol kanada yeni sezondakendisini kadrodadüşünmediklerini iletti.
SERİE A'DAN ATALANTA DA FUTBOLCUYU İSTİYOR
Milan, 2019 yılından buyana sözleşmesini elinde tuttuğuve yıllık 3.5 milyon Euromaaş ödediği oyuncu içinkiralama tekliflerine açık.İtalyan basını, Ante Rebic'in,İstanbul kulübünü sevdiğinive bu şartlarda Beşiktaş'a gidebileceğiniyazdı. Futbolcuyuisteyen kulüpler arasındabir başka İtalyan ekibiAtalanta da bulunuyor.
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Milan'da geride kalan sezonda 31 resmi maça çıktı. 1229 dakika sahada kalırken 3 gol-2 asistle oynadı.
KUZYAEV'DEN ÇİRKİN OYUN
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Daler Kuzyaev, Zenit'ten yeni kontrat alabilmek için siyah-beyazlıların ilgisini kullanıyor. Kulübüyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki Rus orta saha, ailesiyle tatilde. Transfer görüşmelerini yürüten Baba Adyam Kuzyaev ise pazarlıklarda "Beşiktaş'ın ilgisi ciddi, oraya gidebiliriz" kozuyla Zenit'ten daha iyi şartlarda yeni sözleşme almaya çalışıyor.