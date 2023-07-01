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Giriş Tarihi: 1.7.2023 13:04 Son Güncelleme: 1.7.2023 13:06

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Livakovic için özel jet...

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Livakovic için özel jet...

Yeni sezonda yoluna teknik direktör İsmail Kartal ile yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'de kaleci transfer için hareketlilik yaşanıyor. Bir süredir Hırvat kaleci Livakovic ile ilgilenen yönetim, görüşmeleri daha da sıklaştırmak için harekete geçti.

En son İsmail Kartal'ı kutsal topraklardan İstanbul'a getiren, Başkan Ali Koç'un özel jeti, dün Hırvatistan'ın Zadar şehrine iniş yaptı. Zadar'ın F.Bahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic'in doğduğu şehir olması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

SERBEST KALMA BEDELİ 10 MİLYON EURO

Yönetim, 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmış ancak kulübünün inadını kıramamıştı. Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan kalecinin sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olduğunu belirten kulüp yetkilileri, 'Almak isteyen öder' diyerek tok satıcıyı oynuyor.

Livakovic için son olarak Fiorentina da Hırvat kulübüne 6 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Fenerbahçeli yöneticiler, özel uçağın Zadar'a inişi ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken, "Bazen kiralık olarak farklı kişiler tarafından kullanılıyor" yorumu yaptı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Livakovic için özel jet...
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