Fenerbahçe’de transfer harekatı! Livakovic için özel jet...

En son İsmail Kartal'ı kutsal topraklardan İstanbul'a getiren, Başkan Ali Koç'un özel jeti, dün Hırvatistan'ın Zadar şehrine iniş yaptı. Zadar'ın F.Bahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic'in doğduğu şehir olması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
SERBEST KALMA BEDELİ 10 MİLYON EURO
Yönetim, 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmış ancak kulübünün inadını kıramamıştı. Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan kalecinin sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olduğunu belirten kulüp yetkilileri, 'Almak isteyen öder' diyerek tok satıcıyı oynuyor.
Livakovic için son olarak Fiorentina da Hırvat kulübüne 6 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Fenerbahçeli yöneticiler, özel uçağın Zadar'a inişi ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken, "Bazen kiralık olarak farklı kişiler tarafından kullanılıyor" yorumu yaptı.