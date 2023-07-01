Fenerbahçe’de transfer harekatı! Livakovic için özel jet...

Livakovic için son olarak Fiorentina da Hırvat kulübüne 6 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Fenerbahçeli yöneticiler, özel uçağın Zadar'a inişi ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken, "Bazen kiralık olarak farklı kişiler tarafından kullanılıyor" yorumu yaptı.